El Registro de refugios climáticos de Navarra recoge 97 espacios disponibles, el 66% en exteriores

Imagen de la Nogalera de Burlada, uno de los refugios climáticos incluidos en la red - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Registro de refugios climáticos de Navarra, presentado hace aproximadamente un mes, recoge 97 espacios disponibles para la ciudadanía en una base de datos en la que también se van incluyendo fichas descriptivas como información complementaria.

Así, mediante una consulta online, se puede saber la ubicación exacta, aforos, características y servicios de muchos de los refugios censados.

Toda esta información la está coordinando la Oficina de Cambio Climático de la Dirección General de Medio Ambiente, que también tiene un espacio web específico sobre estos Refugios climáticos, lugares que "ofrecen unas condiciones confortables en situaciones meteorológicas adversas".

Aunque los espacios dependen de las entidades locales, "el compromiso desde Medio Ambiente es facilitar el acceso de la ciudadanía mediante la compilación y la difusión de información sobre los refugios".

Además de facilitar su localización en el territorio, gracias a los mapas digitales de Idena, desde la Dirección General se va a ofrecer a las entidades titulares de los refugios la posibilidad de compartir una señalética común a toda la red que "contribuya a la rápida identificación de las dotaciones", propuesta que está desarrollando Heda Comunicación.

ELEMENTO IDENTIFICADOR

La imagen gráfica global de los refugios se basa en la intersección de dos elementos geométricos que usan el texto como sujeto, a resguardo de un exterior desfavorable.

Ese logotipo se desarrollará también como "sello digital" del que podrán disponer las webs de los consistorios para explicar "de forma intuitiva" que tienen un refugio dentro de la red y, también, para ser el icono que marque la puerta de entrada en su web para la navegación en todo lo relativo a ese espacio (coordenadas, fichas, fotografías, información complementaria etc.).

Además, en estos momentos se está desarrollado un trámite digital en www.navarra.es para que la inscripción por parte de las entidades locales en el registro sea fácil. La solicitud se hará mediante el descargado de una ficha editable que se podrá subir a mismo portal.

Son los ayuntamientos quienes ponen a disposición de la ciudadanía estos lugares dotados de zonas de descanso, con sombra en los espacios exteriores o climatización en los interiores, con disponibilidad de agua y servicios de aseo, etc.

Los refugios son recursos de adaptación al cambio climático. En estos momentos tienen censados espacios en la red 31 localidades. De los casi 100 refugios disponibles en el registro, un 66% están en zonas exteriores y el resto se ubican en interiores como casas de cultura, polideportivos, centros cívicos, clubes de personas jubiladas o salas polivalentes de edificios públicos.

Recientemente, el MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) "se interesó por el Registro de refugios climáticos de Navarra como una iniciativa diferencial que integra la información de esos espacios en una red autonómica". El ministerio se encuentra haciendo esa misma labor a nivel estatal, "pero no todas las comunidades autónomas han apostado por esa vía".