La Reina Letizia presidirá en Tudela el 25 de noviembre un homenaje a Alejandro Amenábar

Archivo - La Reina Letizia saluda al público a su llegada a la 31ª Muestra de Cine Español, con motivo del 40ª aniversario de la película de Mario Camus 'Los Santos Inocentes', en el Cine Moncayo, a 21 de febrero de 2025, en Tudela, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia presidirá en Tudela el próximo 25 de noviembre un acto de homenaje al cineasta Alejandro Amenábar, en el marco del ciclo de cine 'Nuestros clásicos', organizado por la EPEL Tudela-Cultura y el cineclub Muskaria.

El ciclo ha sido presentado este miércoles por la presidenta de la EPEL Tudela-Cultura y concejal de Cultura, Icíar Les, el director del festival, Luis Alegre, y el presidente de cineclub Muskaria, Julio Mazarico.

Los tres han querido comenzar la presentación recordando a Alfonso Verdoy, recientemente fallecido y que fue fundador y miembro destacado del cineclub Muskaria, además de escritor, filósofo y educador. Icíar Les ha señalado que todos los actos organizados están dedicados a la memoria de Alfonso Verdoy.

Por su parte, Julio Mazarico ha destacado que Verdoy era "faro, guía y apoyo" y Luis Alegre ha indicado que "la muerte de Verdoy ha sido un mazazo brutal" y ha puesto en valor su "alegría, vitalidad, amor, modestia y humildad", para terminar diciendo que "Alfonso ya está en la historia de esta ciudad". "Lo vamos a echar muchísimo de menos", ha señalado.

El ciclo 'Nuestros clásicos' se lleva celebrando con estudiantes de Tudela desde hace varios años dentro del Festival de Cine Ópera Prima y ha sido apoyado en las últimas ediciones por la Reina Letizia. Tal y como ha explicado Luis Alegre, esta iniciativa conecta con Doña Letizia "por su cinefilia, por su amor por los clásicos y por sus ganas de acercar este cine a los estudiantes, en pantalla grande y con una sala llena de gente".

Este año, el ciclo está dedicado a Alejandro Amenábar. La película seleccionada para que el martes 25 de noviembre, en sesión matinal, la vean los estudiantes de Tudela es 'Mar adentro'. La película obtuvo 14 premios Goya, el Globo de oro y el Óscar a mejor película extranjera. Este 2025 se cumple el 20º aniversario del Óscar de esta película.

En el acto de homenaje, además de la Reina Letizia, participará el propio Alejandro Amenábar, quien estará acompañado por las actrices Lola Dueñas y Mabel Rivera, y por el productor Fernando Bovaira.

El acto estará presentado por Elena Sánchez, directora y presentadora del programa de televisión 'Historia de nuestro cine' y por la actriz Blanca Soroa, que ha participado en la película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa. Estudiantes de IES Valle del Ebro, IES Benjamín de Tudela, Jesuitas, Anunciata y ETI llenarán el cine Moncayo para disfrutar de este acto.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Festival de Cine Ópera Prima ha cumplido su 25º aniversario, además del acto de cine clásico dirigido a estudiantes de la ciudad, se ha organizado un acto previo abierto al público, que también tiene al cine de Alejando Amenábar como protagonista. El lunes 24 de noviembre, a las 19.30 horas, se podrá disfrutar en el cine Moncayo de la proyección de la ópera prima de Amenábar 'Tésis', que cumple 30 años desde su rodaje.

Antes de la proyección, tendrá lugar un coloquio de Luis Alegre con los tres protagonistas de la película, Ana Torrent, Eduardo Noriega y Fele Martínez.

Este acto es con entrada libre, pero requiere de invitación. Las invitaciones (máximo tres por persona), se pueden retirar a partir del 20 de noviembre en la taquilla del cine Moncayo en los horarios habituales de apertura.