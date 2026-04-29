Remírez: "La capacidad de generar bulos del señor Esparza es inversamente proporcional a su capacidad de liderazgo"

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública, Javier Remírez. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra y vicepresidente primero, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles, después de que el portavoz de UPN, Javier Esparza, dijera ayer que tras las elecciones de 2019 le trasladaron desde el PSOE que en Navarra tenían intención de conformar una gestora liderada por Remírez para relevar a María Chivite, que "la capacidad de generar bulos del señor Esparza es inversamente proporcional a su capacidad de liderazgo político".

Al ser preguntado en la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo por este tema que Esparza sacó el martes en la comisión de investigación del Parlamento, Javier Remírez ha precisado que "esta es una cuestión que no entra en mi ámbito como portavoz del Gobierno". Según ha dicho, "mi cupo de cubrir gestoras ya lo satisfice en el año 1996 y a partir de ahí no tengo constancia de todo esto".

Ha señalado Javier Remírez que "en este caso el señor Esparza lo que demuestra es su nerviosismo". Ha indicado que ayer, en su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, "se dedicó a lanzar este tipo de informaciones frente a dar explicaciones por una cuestión que aún la ciudadanía navarra está pendiente de que nos explique, por qué ha sido el único consejero al que la Cámara de Comptos le advirtió de que invadió la autonomía de las mesas de contratación de una obra pública como fue la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra".

Según ha incidido el portavoz, "eso es lo que tiene que explicar" Esparza, y "ayer se dedicó a decir que no recordaba muchas cosas". "Es fruto de su desesperación y de la falta de liderazgo político que demuestran tanto él como su partido", ha añadido Remírez.