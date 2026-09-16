Remírez deja en "anécdota" las discrepancias surgidas con Geroa Bai sobre Belate y las sitúa en escenario preelectoral

Archivo - El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y portavoz, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha calificado este miércoles como "simple anécdota" la preocupación que ha expresado Geroa Bai en los últimos días respecto a la situación de la obra de duplicación del túnel de Belate y la ha circunscrito "a ciertas urgencias electorales" o una "posición electoral".

Cabe recordar que Geroa Bai manifestó el lunes que salía "más preocupado" de la reunión que había mantenido con la presidenta María Chivite y los socios de Gobierno para abordar las obras de Belate, y posteriormente, la presidenta expresó su sorpresa con estas palabras, puesto que, según trasladó, nada tenían que ver con lo que había expresado Geroa Bai durante la reunión.

La presidenta comparecerá este miércoles en el Parlamento de Navarra, acompañada del vicepresidente primero, Javier Remírez, y del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, para dar cuenta de la situación de la obra, tras un informe de la asesoría jurídica del Gobierno que no avala la fórmula del enriquecimiento injusto para abonar el modificado del proyecto, cifrado en 8,3 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Javier Remírez ha declinado adelantar detalles de la comparecencia. "Lo que estamos haciendo es seguir trabajando desde el diálogo y la transparencia con el objetivo de dar continuidad a una infraestructura estratégica para Navarra con todas las garantías jurídicas", ha indicado, para señalar que los detalles, "por respeto institucional al Parlamento de Navarra", se darán en la comparecencia.

Preguntado sobre si se ha generado un sobrecoste mayor durante el transcurso de la obra, Remírez ha reiterado que "todos los detalles se darán en el Parlamento".

El vicepresidente sí ha abundado más en las preguntas de los periodistas relativas a las palabras de Geroa Bai. Respecto a la reunión celebrada el pasado lunes, Remírez ha afirmado que "hay cuestiones que consideramos que por su entidad y por su sensibilidad, los socios tienen que ser informados de primera mano". "Lógicamente, es bueno que tengamos ese espacio de diálogo. Lo tuvimos el lunes pasado, como también lo tuvimos anteriormente para informarles del contenido del propio informe jurídico que ha vinculado el cierre de la opción del enriquecimiento justo", ha indicado.

Por tanto, Remírez ha destacado que "existe un canal de comunicación abierto, permanente, más allá de ciertas declaraciones que, como ya señaló la presidenta, y yo también puedo dar fe de ello, porque estuve en ese encuentro, no se corresponden con lo que pudimos observar en la reunión". "Pero lo vemos como una anécdota en un contexto también ciertamente preelectoral, donde se trata de marcar por algunas opciones políticas cierto perfil político", ha indicado.

Además, el portavoz del Ejecutivo ha considerado que "la información ha sido clara y transparente", y ha dicho que "no puede ser de otra manera, porque tenemos una responsabilidad colectiva, como compañeros y compañeras de Gobierno de Navarra". "En este y cualquier otro asunto que afecte a cualquier departamento, actuamos como un solo Gobierno, y a partir de ahí los detalles los diremos en la comisión de esta tarde", ha insistido.

Javier Remírez ha señalado que la reunión del lunes entre los socios fue "muy útil, fue una reunión transparente en la que se expusieron los escenarios y se expuso finalmente la opción por la cual va a optar el Gobierno de Navarra", y ha resaltado que Geroa Bai no ha trasladado que el encuentro tuviera un tono "crispado". "A partir de ahí, sorprendieron esas declaraciones, porque era un contraste respecto a cómo había ido la reunión, pero lo dejamos ahora mismo en una simple anécdota, quizá circunstrita a ciertas urgencias electorales, o una posición electoral", ha indicado.

Javier Remírez ha señalado que en la reunión "se transmitió la vía que está trabajando y por la que ha optado el Gobierno de Navarra, que estaba pendiente el lunes de una de las últimas reuniones a nivel interno, técnico y jurídico del Gobierno de Navarra, y hoy se va a reafirmar, por supuesto". "Sí que hay una apuesta por una vía concreta, pero esa vía necesita una serie de actos administrativos que no están cerrados a día de hoy y eso se va a detallar esta tarde en la comparecencia", ha afirmado.

El portavoz del Gobierno ha señalado que las preguntas sobre la posición de Geroa Bai respecto a esta solución se deben formular a Geroa Bai.

Cuestionado sobre si la solución a la actual situación requiere del acuerdo entre los socios, se ha vuelto a remitir a la comparecencia parlamentaria, aunque ha precisado que "cualquier decisión de estas características no es un acuerdo político, es un acuerdo del ámbito puramente técnico, jurídico y administrativo".

Javier Remírez ha finalizado señalando que la duplicación del túnel de Belate "se comenzó con este Gobierno y se va a terminar haciendo con este Gobierno, no va a haber 15 años de inacción".