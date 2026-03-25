Remírez dice que UPN busca "el oportunismo político" con su propuesta para derogar la Transitoria Cuarta

Archivo - El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que UPN busca "la confrontación política y el oportunismo político" con la proposición de ley que ha registrado en el Parlamento de Navarra para impulsar la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que recoge la posibilidad de la incorporación de Navarra a Euskadi.

Javier Remírez ha afirmado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que el Ejecutivo foral apuesta por que "el debate relativo a la institucionalidad de Navarra, que se recoge en la Constitución, se tiene que trabajar buscando el consenso, primero, entre los representantes navarros y, posteriormente, tratando de manera bilateral con el conjunto del Estado". "UPN no busca el consenso, busca la confrontación política, busca el oportunismo político", ha considerado.

El portavoz del Ejecutivo ha señalado que "si UPN quiere trabajar seriamente, aquí está la mano tendida del Gobierno, pero el Gobierno de Navarra no va a estar sometido a las urgencias políticas, a la desorientación y a la falta de liderazgo que demuestra UPN con este planteamiento".

Javier Remírez ha explicado que el Gobierno de Navarra mostrará su posición sobre la iniciativa de UPN "cuando nos llegue desde el ámbito parlamentario, como hacemos con cualquier otra proposición de ley".

No obstante, ha afirmado que esta proposición de la formación regionalista es "una enmienda a la totalidad al propio UPN, que reconoce la chapuza jurídica y técnica que hizo introduciendo una enmienda en un proyecto de ley de reforma constitucional en el Congreso que afectaba a una situación de las Islas Baleares -enmienda que la Mesa del Congreso ha decidido no tramitar-, con lo cual UPN reconoce su error y la chapuza jurídica y técnica que nosotros como Gobierno habíamos denunciado".

Javier Remírez ha considerado que "lo que estamos viendo es un proceso de profunda desorientación por parte de UPN". "¿Saben cuántos años gobernó UPN en la Comunidad foral? 23 años. ¿En qué momento de esos 23 años tomó una iniciativa de estas características? En ninguno de ellos. Por tanto, estamos ante una situación de urgencias políticas de UPN, de desorientación de un partido político cuya única propuesta a los navarros es retrotraernos a debates del pasado y cuya única aspiración con estos planteamientos es mantenerse en la oposición", ha señalado.