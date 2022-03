Remírez: "Ninguna persona que venga de territorio ucraniano se va a quedar sin atender"

Se ha detectado ya la llegada de personas vinculadas al "ámbito familiar" de la comunidad ucraniana afincada en Navarra

PAMPLONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha destacado que el Ejecutivo foral, junto con el Gobierno central y las entidades locales, está trabajando para "poner encima de la mesa los recursos necesarios para acoger" a los refugiados ucranianos. "Ninguna persona que lo necesite y que venga de territorio ucraniano se va a quedar sin atender", ha recalcado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Remírez ha explicado que la Unión Europea "ya ha activado la directiva de acogida de refugiados que fue dictada en 2001, sobre todo a raíz de la crisis de los Balcanes" y "eso tiene, lógicamente, un impacto en los Estados y, en el caso de España, tiene competencias compartidas también con las Comunidades Autónomas".

En este sentido, ha destacado que "ya estamos trabajando desde el minuto uno Gobierno de España, Gobierno de Navarra, también con las entidades locales, para poner encima de la mesa los recursos necesarios para acoger a esas personas". "Por supuesto cumpliremos esa directiva que lo que supone es que esa persona, desde el minuto uno, tiene prácticamente derecho a acceso a cualquier tipo de ayuda a nivel de sanidad, educación o ayudas sociales durante un año, prorrogables hasta tres años", ha apuntado.

"Ninguna persona que lo necesite y que venga de territorio ucraniano se va a quedar sin atender. El niño o niña será escolarizado, la persona que venga va a tener sanidad a su servicio, va a tener la asistencia social que le corresponde. En ese sentido vamos a responder"

El vicepresidente ha señalado que "ya estamos detectando que están llegando personas de Ucrania vinculadas más al ámbito familiar, al ámbito de personas de la propia comunidad ucraniana" afincada en Navarra "y, a partir de ahí, tendremos que ver si, por encima de esas personas que vienen vinculadas al ámbito familiar, que tienen arraigo en Navarra, vienen ya dentro del ámbito de la organización que tenemos que tener con las instituciones europeas".

Al respecto, ha asegurado que "vamos a estar preparados, Navarra siempre da el do de pecho en esta cuestión y ahora se trata de organizarnos". Por ello, ha pedido "tranquilidad" y "confianza en las instituciones" para canalizar las ayudas de la ciudadanía "de la manera más adecuada.

Así, ha avanzado que este lunes se reúne la Comisión Interdepartamental del Ejecutivo foral "que lo que va a hacer es poner en común todos aquellos esfuerzos, contactos y recursos que ya estamos trabajando con los referentes de distintos ministerio del Gobierno de España para dotarnos, tanto a nivel educativo, sanitario como a otras series de cuestiones, para poder acoger de la mejor manera posible a las posibles personas que vengan a Navarra".



AGRADECIMIENTO POR EL "TORRENTE SOLIDARIO"

Por otro lado, Javier Remírez ha agradecido "el torrente solidario que estamos detectando en el conjunto de la ciudadanía navarra, en los ayuntamientos, entidades y asociaciones".

En este sentido, ha recordado que ayer viernes el Gobierno de Navarra se reunión con la Coordinadora de ONGD de la Comunidad foral en la que se dio una serie de recomendaciones para que "este torrente solidario fuera de manera eficaz y eficiente y para que llegara a las personas". Así, ha remarcado que "eso es lo que tenemos que hacer, trabajar de la mano de las instituciones y ONG que están trabajando sobre el terreno, como es el caso de Cruz Roja, Médicos del Mundo o la Asociación contra el Hambre" que "nos dicen las recomendaciones que son más adecuadas".

Así, ha indicado que, en este momento, "no sería necesario tanto todo lo que tiene que ver con cuestiones de especie sino que estaría vinculado más a aportaciones económicas". "Todo lo que es la gestión de ayudas en especie, en forma de comida, materiales, etc, no es lo prioritario ahora porque estamos todavía en un conflicto abierto, no es posible todavía los corredores humanitarios y, por tanto, ahora mismo, todo el torrente solidario prioritariamente debe ser a través de aportaciones económicas", ha explicado.