Reportados dos casos de violencia contra la libertad sexual de las mujeres en lo que va de Sanfermines

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Durante las fiestas de San Fermín, en la Junta de Protección civil se han reportado en total dos casos de violencia contra la libertad sexual de las mujeres, de los cuales uno ha sido de baja intensidad y otro ha sido de alta intensidad. Uno de ellos ha sido objeto de denuncia policial.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Pamplona en una nota de prensa, la Junta Local de Protección Civil ha revisado este lunes, 14 de julio, último día de las fiestas, distintos datos de los espacios festivos. En lo que va de fiestas, desde Ingeniería Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona se han realizado 2.316 inspecciones en bares del Casco Antiguo y Primer Ensanche de las que, en el 80% de los casos, todo estaba correcto.

En total, de la actividad inspectora han emanado 81 actas de infracción por música elevada y carpinterías abiertas. Además, se han levantado otras 4 actas en locales por instalación de altavoces en fachadas.

En lo relativo a Seguridad Alimentaria, los servicios municipales han inspeccionado 83 actividades de las que han resultado un total de 137 incumplimientos, en su mayoría por deficiencias en instalaciones y aparatos (37,9%) y la falta de formación en higiene alimentaria de las personas obligadas a ello (20,4%).

Los días con mayor número de incumplimientos detectados han sido el día 7 de julio (33), el día 6 de julio (29) y ayer 13 de julio (23). La previsión, a falta de comprobar requerimientos de documentación y alguna que otra inspección, es la incoación en torno a unos 40 expedientes sancionadores.

En estas fiestas, como es habitual, también se han producido decomisos, alrededor de 30 kilos de alimentos en deficiente estado de conservación; se ha cerrado un establecimiento que se encontraba en deficientes condiciones higiénico-sanitarias, y el Ayuntamiento ha realizado requerimientos de cese de actividad (clausura de una determinada actividad, no del negocio completo) a otros cinco establecimientos: dos por ejercer actividades no incluidas en su licencia y otros tres por no disponer de instalaciones adecuadas para el ejercicio de su propia actividad.

En cuanto a las etilometrías, entre todos los cuerpos policiales, se han realizado 97.387 pruebas de alcohol, con un resultado de 367 positivos. En porcentaje, solo han sido positivas un 0,37% de las etilometrías. En el caso de sustancias estupefacientes, de las 499 pruebas realizadas, 150 fueron positivas.

ATENCIONES EN LA OFICINA DE TURISMO

La Oficina de Turismo, ubicada en la plaza Consistorial, ha atendido, desde el lunes 7 de julio y hasta las 11 horas de este lunes, a 1.890 personas, que han generado 1.455 demandas y 808 atenciones.

El día con mayor afluencia fue el lunes 7, con 388 personas, cifra que ha ido bajando, con un pequeño repunte el sábado (270), hasta las 137 recibidas el domingo 13. La oficina permaneció cerrada el día 6.

Por franja horaria, el mayor número de atenciones se realiza a primera hora, a partir de las 9, y baja hacia mediodía, con un pequeño repunte a las 17 horas.

Los materiales más demandados son mapas y planos, que concentran la mitad de las solicitudes, seguido por la información sobre eventos y sobre la comunidad foral y el Camino de Santiago. Una gran parte de la información solicitada versa sobre las fiestas de San Fermín, además de información turística en general.

La procedencia de las personas que acuden a la Oficina de Turismo es predominantemente de Navarra, con el 38,56%, seguida por Gipuzkoa, Madrid, Valencia y Barcelona.

En clave internacional, el mayor número de personas visitantes procede de Estados Unidos, Francia y Países Bajos, seguidos por el resto de América, Italia, Reino Unido y Australia.