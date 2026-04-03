Rescatada una peregrina herida en Esteribar

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero de rescate. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una peregrina de 59 años ha sido rescatada este viernes al sufrir una lesión en una pierna que le impedía continuar en la zona de Gorondiain, en el Valle de Esteribar.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 9.54 horas y se han movilizado hasta el lugar los bomberos del parque de Cordovilla, el Grupo de Rescate Técnico, un helicóptero de rescate, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

La peregrina ha sufrido un traumatismo en extremidad inferior que le impedía continuar con su camino. El GRT la ha rescatado con la grúa del helicóptero y la ha trasladado hasta la helisuperficie de Miluce. Allí esperaba una ambulancia que ha completado su trayecto hasta el Hospital Universitario de Navarra.