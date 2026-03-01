Rescatada una senderista lesionado en el monte Gaztelu Txiki

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero de SOS Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han rescatado este domingo a una mujer de 62 años que ha sufrido una posible fractura de tobillo tras una caída, lo que le impedía continuar su trayecto en el monte Gaztelu Txiki, en el concejo de Ekai, perteneciente al municipio de Arakil.

El aviso del accidente se ha recibido a las 13.37 horas y se han movilizado los bomberos de Alsasua, el Grupo de Rescate Técnico, un helicóptero, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

La mujer herida se encontraba en un lugar de difícil acceso por lo que el GRT se ha encargado de su rescate con el helicóptero. Ha sido trasladada a la helisuperficie de Miluce, donde ha hecho transbordo a la ambulancia que la ha llevado a la Clínica San Miguel.