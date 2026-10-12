Rescatada tras sufrir una lesión minetras hacía senderismo en la Trinidad de Erga

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 30 años ha sido rescatada este lunes tras sufrir una lesión mientras practicaba senderismo en los alrededores de la ermita de la Trinidad de Erga, en Irurtzun.

La mujer, que no podía seguir caminando, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra (HUN) con una lesión en el tobillo y pronóstico leve. El aviso por el accidente se ha dado a las 14.27 horas, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Al lugar han sido movilizados el grupo de rescate técnico (GRT) y una ambulancia de soporte vital básico. El GRT la ha recogido y posteriormente ha sido trasladada en ambulancia básica al HUN.