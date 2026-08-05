Rescatado un montañero de 48 años que se había lesionado tras sufrir una caída en el monte Beriain

PAMPLONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un montañero de 48 años ha sido rescatado este miércoles tras lesionarse en el brazo al sufrir una caída en el monte Beriain, Unanu (Ergoiena).

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del suceso se ha recibido a las 11.33 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una posible fractura de brazo y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Alsasua, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero y una ambulancia de soporte vital básico.

El GRT ha trasladado en el helicóptero al montañero hasta Uharte Arakil, donde se ha realizado un traspaso a la ambulancia de Bomberos de Alsasua, que lo ha trasladado al HUN.