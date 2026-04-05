Rescatado un peregrino de 75 años por agotamiento en Valcarlos

Archivo - Imagen de un vehículo de Bomberos de Navarra - BOMBEROS DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Navarra han rescatado este domingo a un peregrino de 75 años que no podía continuar el camino de Santiago por agotamiento.

El rescate ha tenido lugar a las 14.55 horas en el municipio de Valcarlos. Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Burguete y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que ha trasladado al hombre hasta el centro de salud de Burguete.