Rescatados los ocupantes de un vehículo que habían quedado atrapados tras salirse de la vía y volcar en Pueyo

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer de 72 y 71 años, respectivamente, han sido rescatados tras quedar atrapados al sufrir una salida de vía con vuelco en la AP-15, en Pueyo.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 58, se ha recibido a las 6.02 horas. Tras ser liberados por los bomberos, los dos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra con politraumatismos de pronóstico reservado.

Han sido movilizados bomberos de Tafalla, una ambulancia de soporte vital básico, 2 ambulancias de soporte vital avanzado, equipo médico de Tafalla, Policía Local y Policía Foral.