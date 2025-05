Respaldo mayoritario del Parlamento para garantizar la ejecución completa de la segunda fase del Canal de Navarra

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción presentada por UPN con la que se insta al Gobierno foral a "garantizar, de forma inequívoca, la ejecución completa de la segunda fase del Canal de Navarra, garantizando que más de 70.000 habitantes de la Ribera puedan consumir agua de calidad, y la puesta en riego de hasta 21.522 hectáreas, lo que nos permitirá avanzar en el desarrollo territorial sostenible de la comunidad y en el desarrollo económico de la Ribera".

La moción ha contado con el respaldo de UPN, PSN, Geroa Bai, PPN, Contigo-Zurekin, Vox y la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti. En contra ha votado EH Bildu.

La iniciativa incluye otro apartado por el que se solicita al Gobierno de Navarra que "certifique públicamente, mediante informes técnicos verificables, la suficiencia de recursos hídricos del embalse de Itoiz y la viabilidad técnica y jurídica del proyecto, reforzando la confianza de los usuarios actuales y futuros". En este apartado, Contigo-Zurekin y EH Bildu han votado en contra, y el resto lo han hecho a favor.

En tercer lugar, la moción reafirma "el carácter estratégico y vertebrador del Canal de Navarra para el conjunto de Navarra y la necesidad de culminar su desarrollo con criterios técnicos, sociales y de interés general". Nuevamente en este apartado, todos los grupos han votado a favor, salvo EH Bildu, que se ha posicionado en contra.

El PPN ha presentado tres enmiendas a la iniciativa de UPN. Una para pedir la puesta en riego, como mínimo, de 21.522 hectáreas. Otra para instar al Gobierno de Navarra y a los consejeros presentes en la sociedad pública CANASA a que exijan "la licitación urgente de la segunda fase del canal de Navarra" así como reclamar al Gobierno de España la "adecuada" financiación a la sociedad pública CANASA. En tercer lugar, pedía instar al Gobierno de Navarra a que reclame al Gobierno de España "su apoyo a la adopción de medidas que permitan resolver la situación financiera de la sociedad pública CANASA, garantizando los recursos económicos necesarios para su correcto funcionamiento y desarrollo, con el objetivo de posibilitar la licitación urgente de la segunda fase del Canal de Navarra". UPN no ha aceptado las enmiendas.

En la defensa de su iniciativa, el parlamentario de UPN Miguel Bujanda ha destacado que la moción "no busca enfrentamientos sino soluciones concretas para la Ribera de Navarra, porque si hay una zona que lleva años siendo víctima de una parálisis institucional, de ambigüedad y de retrasos de los distintos gobiernos, es sin duda la Ribera". "La segunda fase del Canal no puede seguir empantanada entre excusas, falsas promesas, cronología indefinida", ha señalado, para afirmar que "no puede haber navarros de primera y de segunda en el acceso al agua".

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha indicado que la moción de UPN es "razonable" aunque ha lamentado el "tono" utilizado por el parlamentario regionalista en la defensa de su iniciativa. Lecumberri ha resaltado que la segunda fase del Canal de Navarra "es un proyecto que avanza de forma indiscutible". "Está en fase de licitación, que es la última de las fases, aparte de la ejecución", ha afirmado, para destacar además que "no tenemos ninguna duda" de que el proyecto está "dimensionado para garantizar" los planteamientos recogidos en la moción de UPN.

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que "antes de ejecutar la segunda fase del Canal de Navarra hay que dar explicaciones claras sobre cómo se financiará la ejecución de esta obra, cómo se determinarán definitivamente las tarifas que cubrirán el 50% y cuántas hectáreas se podrán regar con el agua de Itoiz". Además, Araiz ha considerado que, "para lo que realmente se necesita agua en la Ribera es para consumo humano e industrial, y para estos consumos no se necesita semejante obra, una obra de más de 200 millones de euros".

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha considerado que es "obvio que se está avanzando en los pasos necesarios para poder licitar la segunda fase del Canal de Navarra". "Nos encontramos con la declaración de impacto ambiental aprobada y estamos en disposición de licitar. Esperemos que, como se ha comprometido el propio Gobierno, pueda ser este mismo año. Esto no habla más que de avances durante todos estos años", ha indicado, para mostrarse también partidario de que "se hagan todas las hectáreas posibles".

El portavoz del PPN, Javier García, ha criticado "la falta de avances reales en una infraestructura que es más que vital para el desarrollo económico y social de Navarra y especialmente para una zona como la Ribera". "La situación actual no es aceptable, porque hay muy pocos avances, más allá de los anuncios. Llevamos años escuchando promesas, anuncios, titulares, pero la realidad es que la segunda fase del Canal sigue sin novedades y sin licitar", ha señalado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López ha defendido que "los avances relativos al Canal los hemos visto y los hemos leído, y se ha ido dando cuenta de ellos". "Se van superando fases", ha valorado, para señalar que "el objetivo de una infraestructura de este calado es que se use de la manera más eficiente posible y que se saque el máximo partido de cada gota de agua que sale del pantano de Itoiz".

El portavoz del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez, ha destacado que el Canal de Navarra es "un gran proyecto estratégico" y ha señalado que, aunque "llevamos ya bastante retraso, parece que se va despejando el proyecto". Al margen de ello, ha considerado que es necesario elaborar un plan hidrológico navarro que esté "conectado" con un plan nacional.