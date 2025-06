Respaldo del Parlamento de Navarra a que el euskera sea declarado oficial en Europa

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción presentada por Geroa Bai por la que insta al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea a declarar oficial en su seno el euskera, conjuntamente con el catalán y el gallego, tal y como viene solicitando la representación del Gobierno de España.

Geroa Bai ha registrado esta moción después de que la semana pasada la Unión Europea pospusiera la votación para declarar como oficiales estas tres lenguas tras las dudas expresadas por algunos Estados ante la propuesta que realizó el Gobierno de España en cumplimiento de un pacto que había alcanzado con Junts.

En el Parlamento de Navarra, la moción ha contado con el apoyo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN se ha abstenido, y PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita han votado en contra.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha apostado por "hacer llegar nuestra postura rotunda a quien le corresponde" decidir sobre la oficialidad del euskera en Europa y ha pedido a los grupos parlamentarios navarros que "no extrapolen el debate ni lo trasladen a otros protagonistas, ni a Sánchez ni a Puigdemont". "¿Quieren que el euskera sea lengua oficial en Europa? ¿Sí o no? El 'sí' supone la aceptación de una pluralidad lingüísticamente más amplia de la que existe en estos momentos y no haría sino reflejar con mayor certeza la realidad social de los Estados que componen la Unión Europea", ha señalado. Asiáin ha aprovechado su intervención para criticar la zonificación lingüística en Navarra y ha mostrado la disposición de Geroa Bai a firmar una iniciativa para modificar la ley foral del euskera "aboliendo la zonificación".

La parlamentaria de UPN Isabel Olave ha afirmado que "no podemos ni queremos votar en contra" de la moción, "pero no nos dan la oportunidad para votar a favor". En ese sentido, ha considerado que el euskera "merece el reconocimiento de lengua oficial de la UE", pero ha afirmado que en este momento el debate llega "fruto de un chantaje político y no como el resultado de una reivindicación despolitizada, que es lo que pide la sociedad". "Todo esto que está ocurriendo forma parte de la maniobra de Pedro Sánchez. Aquí no hay otro interés para conseguir la oficialidad del euskera en Europa que sacar rédito personal. Es tajada. Es supervivencia en el Gobierno", ha indicado, en referencia a que se trata de cumplir un acuerdo del Gobierno de España con Junts.

Precisamente, el parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha señalado que la propuesta del Gobierno de España "nace fruto de un acuerdo" y ha criticado que "se está poniendo en duda que se puede llegar a acuerdos y se dice que esos acuerdos son malos en sí mismos". "Pueden estar en contra de que el euskera, el catalán y el gallego sean oficiales, pero que estén en contra porque es fruto de un acuerdo me parece complicado de defender", ha señalado. Además, Lecumberri ha comentado que "la defensa del euskera es la defensa de nuestro idioma, de una seña de identidad de nuestra tierra, pero lo hacemos desde la voluntariedad y el respeto a una realidad sociolingüística que tenemos en cada una de las distintas zonas de la Comunidad".

La parlamentaria de EH Bildu Eneka Maiz ha respaldado la moción y ha trasladado al PSN que en Navarra se debe afrontar un debate sobre el hecho de que el euskera "es oficial en Madrid", en referencia a que se puede hablar en el Congreso, y puede ser oficial en la Unión Europea, "pero no en Falces". "El euskera hay que traerlo al centro de la política, del mismo modo que el feminismo o el derecho a la vivienda. No hay que caer en partidismo, pero sí que hay que traerlo al centro de la política, y que el euskera pueda ser oficial en Europa está en el centro de la política", ha afirmado.

Por parte del PPN, Irene Royo ha asegurado que "la defensa y protección de una lengua propia por parte de un Gobierno es una obligación", pero ha considerado que esta moción "va de otra cosa". "Esto es un pacto del Partido Socialista con Junts. Desde el Partido Socialista presumen que son dados a acuerdos. ¿Por qué no han llegado a un acuerdo con Junts para que en Cataluña el castellano se pueda aprender en todos los colegios?", ha planteado, para señalar que "esto no es un tema de lenguas, es un tema de cesiones y de intentar rendir las normas de la UE a las necesidades de un presidente con debilidad parlamentaria y con precaria situación judicial".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha defendido que "hay que dejar el partidismo y el electoralismo a un lado" y ha señalado que este tema debería ser "una cuestión de Estado". "Hay quien prefiere jugar al gato y al ratón con la cuestión de los pactos y argumenta que esto se ha alcanzado a través de un pacto con no sé quién y que por tanto no lo van a apoyar, cuando realmente esto es una excusa burda para tapar el ultranacionalismo español de algunos y para negar la existencia de una pluralidad lingüística en nuestro país", ha afirmado Guzmán, que ha considerado que "fortalecer y ampliar derechos lingüísticos debería ser una obligación política para todas las instituciones".

Por último, el portavoz del Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez, ha asegurado que su formación "respeta todas las lenguas españolas, pero no se pueden usar como arma ni instrumento de separación entre españoles". "La Unión Europea se basa en la unión de los diferentes pueblos. Existen más de 60 lenguas regionales mimoritarias, por lo que no tiene sentido la inclusión de las mismas -como oficiales en la UE-, y eso no significa el menosprecio de las mismas", ha señalado.