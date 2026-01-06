Restablecido el tráfico en la A-15 tras la retirada de la nieve y el hielo presentes en la calzada

Imagen de una de las carreteras afectadas por la nieve - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en la A-15 ya ha sido restablecido tras la retirada de la nieve y el hielo presentes en la calzada, que habían provocado un cierre temporal de la vía desde las 11.50 horas a la altura de Irurtzun.

Según han informado desde la Guardia Civil, a las 14.10 horas se ha restablecido el tráfico en ambos sentidos, desde Irurtzun, a la altura del punto kilométrico 113,500, hasta el límite con Guipúzcoa.

El corte de la vía se había motivado por la presencia de nieve y placas de hielo en la calzada. Finalizados los trabajos de limpieza con máquinas quitanieves, la circulación ha quedado restablecida.