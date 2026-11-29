PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Navarra. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Navarra elige cinco diputados al Congreso en una única circunscripción. El buscador permite consultar por separado el resultado de Pamplona o de cualquier otro municipio, aunque los escaños se reparten en el conjunto de la Comunidad Foral.

CÓMO VOTÓ NAVARRA EN 2023

El PSOE fue la candidatura más votada en Navarra en 2023 y obtuvo dos diputados. EH Bildu, el PP y Unión del Pueblo Navarro lograron un escaño cada uno.