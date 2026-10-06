Ríos (UGT) dice que la convocatoria de huelga general busca "soluciones" para garantizar el derecho a la vivienda

Archivo - Lorenzo Ríos, secretario general de UGT de Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Navarra, Lorenzo Ríos, ha destacado este martes que la convocatoria de huelga general que han anunciado UGT y CCOO para este otoño busca "exigir soluciones" para garantizar "el derecho fundamental" a la vivienda.

Lorenzo Ríos ha destacado que "estamos ante uno de los principales problemas de la sociedad y también laboral, porque todo lo que tiene que ver con la vivienda tiene mucho que ver con el tema de salarios, todo lo que tiene que ver con la vivienda tiene mucho que ver con la movilidad de los trabajadores, que si quieren iniciar un trabajo se encuentran con que no tienen vivienda y cuando no se tiene vivienda no hay proyecto de vida posible".

Así, Lorenzo Ríos ha afirmado que "lo que se está planteando es una huelga que no va en contra de nadie", sino que es "a favor de un derecho fundamental, de un bien básico protegido, que en estos momentos no se está garantizando y que es un problema intergeneracional al que hay que dar un volantazo y exigir soluciones, porque tiene muchos problemas laborales y sociales".

El dirigente de UGT ha explicado que "si un trabajador tiene que emplear 55 salarios netos para la compra de una vivienda, por mucho que mejoremos los salarios a través de la negociación colectiva, los trabajadores no van a poder llevar una vida digna porque les falta lo fundamental, un hogar".

Lorenzo Ríos ha destacado que esta huelga "interpela a todas las partes". "En este momento estamos viendo cómo las hipotecas se están encareciendo y eso sigue comiendo renta disponible de los trabajadores, que no van a poder dedicarla a esos suministros energéticos, que también están subiendo, o a la cesta de la compra, que también está subiendo. Pongo el ejemplo de los bancos, que fueron rescatados en su día en la crisis económica con dinero de todos y están encareciendo las hipotecas. Me parece que no es la mejor contribución que se puede hacer en estos momentos a una situación estructural de problema gravísimo de la vivienda", ha indicado.

Así, ha señalado que "todas las partes tienen que ser conscientes". En ese sentido ha indicado que "el problema de la vivienda afecta al Ministerio de Energía, afecta a Hacienda, afecta a Vivienda, afecta a todos, y lo que hace falta en este país es un pacto de Estado que garantice que la vivienda pueda ser una realidad como se establece en la Constitución y en muchas normas de carácter legislativo", ha destacado.

Lorenzo Ríos ha explicado que se ha optado por este momento para convocar la huelga general porque "esto necesita un volantazo" y ha indicado que, "por mucho que los trabajadores quieran llevar un proyecto de vida digna, que es para lo que estamos los sindicatos, si el precio de la vivienda se sigue incrementando tanto en el alquiler como en la compra, sencillamente lo que estamos haciendo es un absoluto descuelgue de la clase media". "La economía de un país se mueve a través del consumo y la renta disponible de los trabajadores va bajando. Ya hay muchísimos colectivos en situación de pobreza laboral y esto requiere un volantazo donde pongamos en el centro del debate político y en las fábricas el grave problema que tenemos con el tema de la vivienda", ha afirmado.

Lorenzo Ríos ha planteado que "este país necesita una reforma constitucional en la que la vivienda sea el quinto pilar del Estado de Bienestar".

El dirigente de UGT ha considerado que hay una "conmoción social" por la situación de la vivienda. "Lo que está pasando es una auténtica barbaridad. La sociedad quiere la modulación política para que las políticas públicas den respuesta a los problemas. No podemos seguir así", ha señalado.

"VAMOS A BUSCAR QUE EXISTA UNA CONFLUENCIA"

Preguntado sobre si en Navarra se han iniciado contactos para incorporar a más sindicatos a la convocatoria de huelga general, Lorenzo Ríos ha afirmado que "estamos en ello" y ha señalado que "por encima de todo lo que tenemos que hacer es poner en el centro del debate la necesidad de que las personas trabajadoras puedan tener el derecho a una vivienda digna y por lo tanto, sí, vamos a buscar que exista una confluencia por ese interés general que tenemos en buscar soluciones para los trabajadores, que es para los que estamos planteando estas movilizaciones".

Lorenzo Ríos no ha dado detalles sobre la fecha en la que se convocaría la huelga general y ha indicado que "lo que sí hay es una decisión importante, pero muy vinculada a los problemas laborales". "A veces no entiendo cómo los empresarios pueden decir que esto es una huelga política y luego se quejan de que no hay trabajadores para que la industria funcione o para que la construcción funcione. Y a veces no hay trabajadores porque es imposible que en un mismo territorio se puedan desplazar para poder trabajar", ha destacado.

Ríos ha afirmado que "esto es un problema de la sociedad y aquí lo que hay que poner por encima de todo es el interés en ese derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución, por un lado el derecho a la vivienda y por otro lado que la vivienda no sea un bien de especulación, que es lo que está provocando lo que estamos viviendo".