Archivo - Navarra.- Salud refuerza la seguridad de los centros de salud de Atención Primaria por las tardes - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud (SNS) ha alcanzado un acuerdo con cinco organizaciones sindicales - Afapna, LAB, SATSE, UGT, USAE- que han participado en la intersindical para impulsar mejoras en las condiciones laborales de sus profesionales y avanzar en el fortalecimiento del sistema sanitario público de Navarra, según ha informado el Gobierno foral.

El acuerdo, ha añadido, "parte de una premisa fundamental: el fortalecimiento del sistema sanitario público debe ir acompañado del respeto y la mejora de las condiciones de trabajo de las personas que lo hacen posible". "El SNS-O cuida de la salud de la ciudadanía y, para poder hacerlo, necesita cuidar también de sus profesionales", ha recalcado Nacho Iriarte, director de Profesionales del SNS.

En este sentido, el acuerdo aborda medidas dirigidas al conjunto del personal y de los distintos estamentos profesionales, "reconociendo que todos ellos son imprescindibles para el adecuado funcionamiento del sistema sanitario", ha indicado el Ejecutivo. Se trata de "avanzar en soluciones que tengan en cuenta las diferentes realidades laborales y profesionales, desde una perspectiva global e integradora", ha añadido.

Entre las medidas acordadas destaca el impulso a la ampliación de jornada del personal laboral fijo que actualmente trabaja a tiempo parcial, con el objetivo de "mejorar sus condiciones económicas y facilitar que pueda completar sus ingresos mientras accede a puestos con mayor jornada o jornada completa". Asimismo, se contempla reforzar la formación de los profesionales, ampliando tanto las oportunidades de acceso como la oferta de actividades formativas, con especial atención a aquellas que resulten más necesarias o estratégicas para el SNS, "sin dejar de atender las necesidades formativas vinculadas al puesto de trabajo y las demandas de los propios profesionales".

El acuerdo también recoge la posibilidad de establecer exenciones de trabajo nocturno para profesionales mayores de 55 años, acompañadas de una previsión de financiación específica que permita hacerlas efectivas sin comprometer las necesidades asistenciales. Esta medida podrá contribuir, además, a "reforzar las unidades con mayores necesidades, tanto para avanzar en la reducción de las listas de espera como para aliviar la sobrecarga de trabajo en los servicios de difícil cobertura", ha expuesto el Gobierno.

Por otra parte, se abordarán mejoras en la regulación de las guardias, con el fin de "clarificar su régimen y garantizar los descansos", así como mejorar la compensación de aquellas que se realicen voluntariamente y que, sumadas a la jornada ordinaria, superen las 48 horas semanales.

El acuerdo incluye también la previsión de financiación para bolsas destinadas a determinados centros y unidades, que permitan establecer incentivos vinculados al cumplimiento de objetivos y a los excesos de jornada, así como medidas relacionadas con el refuerzo de plantillas, la reducción de la temporalidad y la cobertura de los puestos de difícil cobertura.

Todas estas actuaciones se enmarcan en una estrategia más amplia para dar respuesta a cuestiones como reducir las listas de espera, reforzar las plantillas, fortalecer la Atención Primaria y la Salud Mental, disminuir la temporalidad y mejorar la cobertura de aquellos puestos que presentan mayores dificultades de provisión.

El acuerdo contempla igualmente avanzar, en función de la evolución de las modificaciones normativas planteadas, en la incorporación de criterios que permitan medir y comparar los riesgos en las evaluaciones de puestos de trabajo.

UNA APUESTA POR EL DIÁLOGO Y EL TRABAJO CONJUNTO

Con este acuerdo, el SNS ha indicado que reafirma su apuesta por "el diálogo social y la búsqueda de consensos como vía para abordar los retos del sistema sanitario y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales". Para ello, "la institución ha mantenido su disposición a negociar y alcanzar acuerdos con las distintas organizaciones sindicales, poniendo sobre la mesa propuestas y medidas para avanzar en la mejora del sistema". "Esta voluntad de diálogo sigue abierta a todas las organizaciones sindicales, también a aquellas que hasta ahora no se han incorporado al acuerdo, con el objetivo de seguir sumando apoyos y construir soluciones compartidas", ha declarado Iriarte.

"El acuerdo alcanzado constituye un paso adelante para compatibilizar la mejora de las condiciones laborales de los profesionales con el fortalecimiento de la sanidad pública navarra, desde el convencimiento de que ambos objetivos son inseparables", ha informado el director de Profesionales.