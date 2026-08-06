Salud destina 30.000 euros a la actividad investigadora en los centros de Atención Primaria del SNS en 2026

Imagen de archivo de un Centro de Salud de Atención Primaria - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Navarra la convocatoria para la concesión de financiación para la intensificación de la actividad investigadora en los centros de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea durante el año 2026.

La presentación de solicitudes se realizará entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre y contará con una partida de 30.000 euros.

Para solicitar la financiación es necesario presentar un informe de alineación del proyecto con las líneas de acción y participación de la Estrategia de Atención primaria y Comunitaria de Navarra 2019-2022, y con la Estrategia de Salud comunitaria de la Gerencia de Atención Primaria, a la que pertenece el personal profesional cuya actividad se pretende intensificar; y proponer a un investigador o investigadora principal con un proyecto activo de investigación financiado en convocatoria de concurrencia competitiva con referencia a una temática entre las prioridades de investigación del Departamento de Salud.

Las unidades objeto de financiación podrán liberar a una persona propuesta durante doce meses a media jornada. El Departamento de Salud financiará la contratación de quien sustituya a la persona liberada.

La solicitud deberá estar autorizada por el director del centro de Atención Primaria, que propondrán a un investigador para desarrollar el proyecto.