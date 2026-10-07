Salud pone en marcha el programa Agente de Apoyo entre Iguales en el Centro de Salud Mental de Tafalla

Una agente de apoyo entre iguales y un profesional de la psicología, en el Centro de Salud Mental de Tafalla. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud (SNS), a través de la Gerencia de Salud Mental, está poniendo en marcha el programa Agente de Apoyo entre Iguales (AAI) como complemento a la intervención clínica y psicosocial de personas con padecimientos de espectro del Trastorno Mental Severo. Por el momento, se ha activado en el Centro de Salud Mental de Tafalla, con la integración en el equipo de dos personas con experiencia vivida en salud mental que han recibido formación para apoyar a otras que están experimentando problemas similares dentro de su proceso de recuperación. De este modo, se refuerzan los procesos de recuperación de las personas atendidas, contribuyendo a la reducción del estigma en salud mental.

Según Sara Chivite, gerente de Salud Mental, "la incorporación de la figura del Agente de Apoyo entre iguales en el Centro de Salud Mental de Tafalla responde a la necesidad de reforzar los modelos de atención en salud mental desde un enfoque centrado en la persona, orientado a la recuperación, la participación activa y la promoción de derechos, en coherencia con las líneas estratégicas del sistema público de salud mental".

El proyecto combina acompañamientos individuales y grupales, acciones de sensibilización, formación al equipo profesional, supervisión y evaluación, alineándose con el enfoque de recuperación, con la defensa de los derechos humanos y las estrategias públicas de salud mental. El objetivo de la actuación, que se está desarrollando entre mayo y diciembre de 2026, es integrar de forma estructurada y evaluable la figura del Agente de Apoyo entre Iguales en los dispositivos de la red de Salud Mental de Navarra de forma progresiva durante los próximos meses. Se garantiza así la sostenibilidad, calidad y cuidado del rol, ha informado el Gobierno foral.

Esta experiencia piloto se enmarca dentro de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2022-2026) en España, cuyo Plan de Acción 2025-2027 plantea como objetivo potenciar el apoyo mutuo entre pares y su contratación en los dispositivos de salud mental, así como su fomento y coordinación en otros recursos asistenciales comunitarios y/o en movimientos asociativos.

"Esta figura no responde únicamente a una innovación metodológica, sino a una necesidad del propio sistema para avanzar hacia modelos de atención más participativos, horizontales y orientados a la recuperación. Este proyecto piloto se plantea como una experiencia real de transformación de la práctica asistencial, integrando el saber vivido", ha explicado Chivite.

DOCE SESIONES CON EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Las personas destinatarias de la actuación son personas usuarias del Centro de Salud Mental de Tafalla que, en el marco de su proceso de atención, pueden beneficiarse del acompañamiento entre iguales, tanto en formato individual como grupal. El programa se dirige a "personas que identificamos con diagnósticos del espectro del Trastorno Mental Severo". "No obstante, el AAI no trabaja desde los diagnósticos sino desde los objetivos de recuperación".

La derivación es realizada por el equipo profesional del centro de salud mental, de manera consensuada con la persona usuaria, atendiendo a criterios de voluntariedad, idoneidad y adecuación a los objetivos del acompañamiento.

El acompañamiento individual se estructura en procesos de doce sesiones y con evaluación de resultados mediante escalas estandarizadas. Se trata de una intervención formal, con un rol profesional reconocido en numerosos sistemas de salud internacionales y nacionales que se integra en equipos multidisciplinares como un elemento complementario a los enfoques clínicos y psicosociales.

En él participan, además del equipo interdisciplinar de salud mental de Tafalla (psiquiatría, psicología clínica, enfermería especialista en salud mental, trabajo social y personal administrativo), dos profesionales de agente de apoyo entre iguales a tiempo parcial, con experiencia vivida, dependientes de la Fundación Mejorando Cada Día, que tienen un alto nivel de recuperación y que han recibido una formación específica para acompañar a iguales en su propio proceso de recuperación.

UNA MIRADA COMPLEMENTARIA A LA VISIÓN MÉDICA

El programa pretende trabajar sobre el estigma hacia las personas con discapacidad psicosocial y promover el modelo de recuperación centrado en la persona. Asimismo se trata de fomentar una mirada complementaria a la visión médica, basada en la recuperación, la autodeterminación y el empoderamiento, ha añadido el Ejecutivo.

"En los problemas de salud mental el apoyo se relaciona de forma positiva con la recuperación y el estado de salud. El apoyo permite mantener la integridad física y psicológica, aumentar las capacidades personales y promover el logro de las metas vitales de las personas. Ayuda a incrementar el nivel de empoderamiento y autoestima, así como a mejorar de habilidades de comunicación, emocional y social. Se promueve la recuperación, con independencia del diagnóstico, proporcionando un referente o modelo con quien la persona pueda compararse y mejorar la comprensión de su propia situación. Además, cumple una misión comunitaria, promueve la salud mental positiva y la autonomía", concluye Sara Chivite.