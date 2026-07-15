Salud realiza 487 atenciones en los Sanfermines 2026, la mayoría por agresiones y traumatismos

Un herido en uno de los encierros de estos Sanfermines. - EDUARDO SANZ NIETO

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Durante las fiestas de San Fermín 2026, los servicios sanitarios han realizado a nivel global 7.143 atenciones, un dato similar al del año pasado en el que se atendieron a 70 personas más. En el caso de las atenciones propias de las fiestas, este año se han registrado 487 atenciones, 16 menos que en 2025.

Destaca un aumento de las agresiones, 48 más que el año anterior, sobre todo derivadas por peleas, y un "discreto incremento" de las agresiones por arma blanca. Además, se ha activado el protocolo por agresión sexual con cuatro personas y se han registrado dos agresiones químicas.

Así lo ha dado a conocer el consejero del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, quien, acompañado de la gerente del Hospital Universitario de Navarra (HUN), Estrella Petrina, y el director de la subdirección de Urgencias de Navarra, Clint Jean Louis Fernández, han realizado el tradicional balance de las atenciones sanitarias realizadas en los servicios de Urgencias Hospitalarias y Extrahospitalarias de Pamplona durante las fiestas de San Fermín.

Domínguez ha trasladado su agradecimiento a todos los profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea "que en estas fiestas han trabajado y han dado el mejor servicio a toda la ciudadanía que se encontraba en Navarra, tanto para las cuestiones derivadas de las fiestas de San Fermín como para aquellas que no lo eran". "Son días de muchísima afluencia de gente, a lo que este año se ha unido el calor y el servicio en los centros sanitarios no cesa", ha subrayado.

Asimismo, ha puesto en valor el "excelente trabajo de coordinación y colaboración" con Cruz Roja, DYA Navarra, la enfermería de la Plaza de Toros y Bidean. Los diferentes puestos habilitados para los diferentes eventos "han atendido a cientos de personas", lo que ha permitido "descongestionar" los centros hospitalarios. Además, ha agradecido a la ciudadanía el "uso responsable" de los recursos sanitarios en unas fiestas, "dentro de su particularidad, tranquilas", en las que "hemos podido trabajar bien y atender según la urgencia y la prioridad establecidas".

Según ha detallado, entre las atenciones propias de las fiestas, las más numerosas han sido las agresiones (147); traumatismos y heridas (118); heridos de los encierros (71), intoxicaciones etílicas (47), intoxicaciones por drogas (16), agresiones químicas (2) y agresiones sexuales (4), entre otras. Tal y como ha explicado Domínguez, "son cifras muy similares" a las del año pasado en todas las causas con un aumento en los heridos de los encierros, con 26 más este año, y 48 agresiones más.

En cuanto a la agresiones químicas, Estrella Petrina ha explicado que "son las atendidas en distinto estado de consciencia y de salud, en las que no había un consumo declarado por su parte", por lo que "son agresiones químicas por distintas sustancias" que son atendidas "sin existir ningún otro tipo de agresión". Las atenciones se realizaron a un hombre y una mujer.

Por centros, en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra se han llevado a cabo 4.174 atenciones, un 2.3% menos que en 2025. De ellas, 328 han sido propias de las fiestas: 245 de las fiestas, 60 de los encierros y 23 de los festejos taurinos.

La gerente del HUN, Estrella Petrina, ha detallado que "de las 245 propias de las fiestas atendidas en el HUN, 88 son por traumatismos; 46 por intoxicaciones etílicas; 47 por agresiones; 11 intoxicaciones por drogas, 4 atendidas con el protocolo de agresión sexual, 2 agresiones químicas y 3 heridos en las barracas, el resto otras atenciones e ingresos de diversa índole". "En cuanto a las 60 atenciones derivadas de los encierros han sido 54 traumatismos y 6 heridos por cuerno y de las 23 derivadas de los festejos taurinos, 22 por traumatismos y 1 por asta de toro", ha indicado.

"De los heridos de los encierros han sido ingresados 9 pacientes y uno permanece en Observación. De los ingresados uno recibió el alta, dos permanecen en UCI, cinco en hospitalización convencional y uno fue trasladado a otro centro", ha indicado la gerente del HUN.

2.971 ATENCIONES EN LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

En el caso de las Urgencias Extrahospitalarias de Pamplona, se han atendido a 2.971 personas. En el centro doctor San Martín ha atendido a 1.766 personas, un 7% más que en 2025, y en el centro de Buztintxuri a 1.208, un 6.9% menos que en el año anterior.

Tal y como ha indicado el subdirector del servicio, Clint Fernández en la rueda de prensa de balance, Buztintxuri ha estado abierto en su horario habitual y San Martín ha funcionado como centro de urgencias de manera ininterrumpida desde el pasado viernes 3 de julio a las 15.00 horas hasta esta mañana a las 08.00 horas".

De estos datos globales de las Urgencias Extrahospitalarias, 159 de ellas han sido atenciones propias de las fiestas de San Fermín. Desglosadas por tipo de atención las más numerosas han sido las agresiones (100), traumatismos (34), derivados de los encierros (11) e intoxicaciones: 5 por drogas, 2 etílicas y 3 alimentarias.

"Desde hoy a las 08.00 horas ya está desactivado el plan de San Fermín en el SUE, por tanto, los centros vuelven a su horario habitual. Esto supone que Buztintxuri abre de 15.00 a 22.00 horas todos los días laborables y de 08.00 a 22.00 horas los fines de semana y festivos. Y el centro de doctor San Martín atenderá urgencias en horario de 15.00 horas a 08.00 horas del día siguiente los días laborables y las 24 horas los fines de semana y festivos. Es decir, por las mañanas el centro de doctor San Martín no atiende urgencias, las personas usuarias que desde hoy necesiten atención urgente de 08.00 a 15.00 horas deberán acudir a su centro de salud y en caso de tratarse de una urgencia tiempo-dependiente al hospital", ha indicado Fernández.