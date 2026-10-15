Salud relanza la campaña 'Vacúnate. Elige cuidarte, elige cuidar' para promover la protección a la gripe y el covid

Cartel de la campaña de la gripe. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

En Navarra, más de 200.000 personas están llamadas a vacunarse frente a la gripe y el covid, y podrán hacerlo a partir de este lunes 19 de octubre, cuando el departamento de Salud del Gobierno foral comience la campaña de vacunación conjunta de la temporada 2026-2027. Su objetivo es reforzar la protección de las personas más vulnerables y del personal sanitario y sociosanitario para reducir la mortalidad y el impacto de estas enfermedades en la salud de las personas, así como en la capacidad de atención de los servicios.

La vacunación, ha informado el Ejecutivo, permite mejorar la inmunidad frente a estos virus respiratorios y reduce las complicaciones, el riesgo de hospitalización y la posibilidad de desarrollar cuadros graves. Así, para recordar que es una manera de proteger nuestra propia salud y, al mismo tiempo, de cuidar a las personas de nuestro entorno que pueden tener un mayor riesgo, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) relanza la campaña de comunicación 'Vacúnate. Elige cuidarte, elige cuidar / Jarri txertoa. Zaindu zure burua, zaindu ingurukoak', que se difundirá en marquesinas, radios, revistas y redes sociales.

A QUIÉN SE RECOMIENDA LA VACUNACIÓN

El propósito principal de la campaña de vacunación es reducir la morbimortalidad por gripe y covid en la población, mediante la vacunación de las personas más vulnerables y aquellas en las que la gripe puede ocasionar una mayor repercusión en su salud. Así, como recoge el Boletín nº 142 de Salud Pública, las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación conjunta de gripe y covid a: personas de 70 años o más; personas internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas; personas (> 6 meses) con condiciones asociadas a un aumento importante de riesgo de enfermedad grave: inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplantes, CAR-T y déficit de complemento); personas entre 12 y 59 años pertenecientes a grupos de riesgo; y mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

Además, la vacuna antigripal también se recomienda a las personas entre 60 y 69 años, a la población infantil entre 6 y 59 meses de edad, al personal sanitario y sociosanitario de centros públicos y privados, personas con otras condiciones de riesgo, personas que proporcionan cuidados domiciliarios o convivientes de otras con alto riesgo de complicaciones, estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios, así como personal de centros de educación Infantil y personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas u otro tipo de explotaciones.

La campaña se prolongará hasta el 15 de diciembre, si bien después de esa fecha se continuará vacunando a las personas que cumplan criterios (nuevas embarazadas, nuevos pacientes con factores de riesgo, viajeros internacionales incluidos en grupos de riesgo) o que no pudieron durante el periodo establecido inicialmente.

Desde Atención Primaria, se recuerda que la campaña estará activa durante varias semanas. Por ello, agradecen la colaboración ciudadana a la hora de acudir de forma escalonada a su centro de salud, facilitando que las personas con mayor edad y riesgo puedan vacunarse durante las primeras semanas, y así garantizar una mejor atención.

Las personas que tengan indicación de vacunación frente a gripe y covid podrán recibir las dos vacunas simultáneamente. La vacuna frente a la covid podrá administrarse siempre y cuando hayan transcurridos más de tres meses desde la última vacunación o desde la última infección.

CÓMO SOLICITAR CITA

La cita se podrá solicitar mediante tres modalidades: preferentemente, a través de la Carpeta Personal de Salud, para personas de 60 años o más (la población pediátrica también podrá coger cita en esta modalidad con su enfermera de pediatría); llamando al teléfono de cita previa de su centro de salud o consultorio en horario de 10 a 15 horas; y presencialmente, en su centro de salud o consultorio.

Además, el Servicio Navarro de Salud (SNS) habilitará tres puntos de vacunación extraordinarios para que la población adulta y pediátrica con indicación de vacunarse pueda acudir sin cita. Estarán del 3 al 14 de noviembre en el centro Doctor San Martín y en los centros de salud de Buztintxuri y Estella-Lizarra. El horario será de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 8.30 a 14.30 horas.

La vacunación del personal sanitario del SNS se iniciará también el 19 de octubre, previa recepción de SMS para proceder a la petición de cita en los centros de salud, puntos centralizados de las áreas o en el centro hospitalario de trabajo.

840 HOSPITALIZACIONES Y 95 DEFUNCIONES POR GRIPE

En la temporada 2025-2026, según recoge el Boletín de Salud Pública número 141, la onda gripal se adelantó cuatro semanas con respecto a su patrón estacional más común y se llegó al pico en la primera semana de diciembre, con una incidencia dentro de rangos habituales. Hubo predominio del virus AH3N2 y cocirculación del virus AH1N1. Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 se registraron 840 ingresos hospitalarios -la cifra más alta de las últimas temporadas-, 30 ingresos en UCI y 95 defunciones por gripe confirmada. El 78% de las hospitalizaciones por gripe fueron en personas de 65 años y más y el 5%, en pacientes pediátricos. El 65% de los ingresos fue por el virus AH3N2 y el 35%, por el AH1N1.

El SARS-CoV-2 circuló durante toda la temporada, pero sin alcanzar niveles epidémicos en ningún momento. Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 se registraron 161 ingresos -aproximadamente la mitad que en la temporada previa, cuando hubo 345-, cinco ingresos en UCI y 12 defunciones. El 47% de los casos se concentraron desde la segunda mitad de julio hasta septiembre. El 73% de las hospitalizaciones por covid se produjeron en mayores de 65 años y el 10%, en pacientes pediátricos.

MÁS DE 165.000 VACUNAS DE GRIPE

En la campaña anterior, la cobertura de vacunación frente al covid superó el 50% a partir de los 70 años y el 68% en mayores de 80 años. La vacunación antigripal en adultos alcanzó una cobertura mayor que la del covid en todos los grupos de edad. En mayores de 65 años fue del 73% y a partir de los 75 años superó el 75%. En la población infantil, por su parte, la cobertura vacunal alcanzó el 64% en el grupo de 6 a 11 meses y el 47% en el grupo de 1 a 4 años. En total, se administraron 165.559 dosis de vacuna frente a la gripe y 89.484 frente al covid.

Tal y como constata el ISPLN, la vacunación de la gripe tuvo en promedio una efectividad modesta (30%), pero logró un impacto notable en la prevención de casos de enfermedad grave en las personas más vulnerables. De hecho, se estima que ha prevenido entre 250 y 300 hospitalizaciones.

La baja circulación del SARS-CoV-2 hizo que el impacto de esta vacunación fuera menos relevante, con unas 30 hospitalizaciones evitadas.

Además, el ISPLN recomienda complementar la vacunación con otras medidas preventivas, especialmente en el entorno de las personas de edad avanzada o con patología crónica. Entre estas medidas, están evitar, en la medida de lo posible, el contacto con personas con síntomas de infección respiratoria, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla y reunirse en espacios ventilados.