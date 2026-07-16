Sanción a ocho pilotos de drones por vuelos irregulares en Sanfermines

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha propuesto para sanción a ocho pilotos de drones por vuelos irregulares de sus aeronaves durante las fiestas de San Fermín. Además, ha intervenido temporalmente seis drones que realizaban vuelos por suponer un peligro para la seguridad ciudadana.

Este es el quinto año en el que la Policía Nacional acota una zona de vuelo restringido sobre la ciudad de Pamplona para evitar el vuelo no autorizado de drones por parte de particulares.

En este sentido, se ha detectado una similar incidencia en los vuelos irregulares de drones durante este año en las fiestas, registrándose un total de ocho detecciones electrónicas de drones no autorizados, cuyos pilotos serán sancionados por incumplimiento de la ley de Seguridad Aérea, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

Los pilotos y operadores de las aeronaves no tripuladas tienen la obligación de realizar las comunicaciones previas al Ministerio del Interior y verificar a través de las páginas web oficiales la existencia de restricciones de vuelo de estas aeronaves.

Por otro lado, los especialistas de Policía Nacional han realizado un total de 205 operaciones de vuelos con aeronaves no tripuladas (UAS/drones) que han supuesto 82 horas de vuelo y 13 operaciones con aeronave tripulada (helicóptero), cubriendo la totalidad de los eventos de relevancia que han tenido lugar en Pamplona.

Entre los servicios más destacados, se han cubierto todos los encierros mediante patrullas aéreas, controlando tanto el recorrido como aquellas ubicaciones con aglomeraciones de personas o en las que se generaba una mayor incidencia delictiva, haciendo uso de varias aeronaves no tripuladas que permitían trasladar las imágenes al Centro de Coordinación, facilitando con ello la toma de decisiones a los mandos policiales.

Además, se han establecido vuelos estacionarios durante los eventos taurinos para el control de afluencia de personas y también en la celebración de los fuegos artificiales.

Por su parte, el helicóptero de la Policía Nacional desplazado desde la Base Territorial de Zaragoza realizó una continua labor de vigilancia aérea en los eventos principales de las fiestas, como chupinazo y las corridas de toros.