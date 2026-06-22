Sancionados dos jóvenes en Tudela por portar una pistola eléctrica, cocaína, un punzón y una navaja automática

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela ha requisado una pistola eléctrica a un joven de 20 años cuyo acompañante, una joven de 18 años, portaba varios gramos de cocaína rosa, un punzón y una navaja automática.

Según han informado desde el cuerpo policial, sobre las 9.30 horas del viernes los agentes fueron requeridos para acudir al pasaje de la casa Cuna, puesto que había un joven con una pistola eléctrica.

Tras comprobar la veracidad de lo alertado, requisaron el arma al joven, así como los gramos de cocaína rosa, el punzón y la navaja automática que portaba su acompañante. Ambos fueron sancionados administrativamente.

Por otro lado, sobre las 6.30 horas, los agentes detuvieron a un varón de 23 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena al encontrarse junto al domicilio de la víctima, sobre el que recaía una prohibición de 200 metros. El detenido fue trasladado a comisaría de Policía Foral, donde quedó en calabozos bajo su custodia y hasta su puesta a disposición judicial.

Durante la noche se sancionó a dos establecimientos de hostelería, puesto que uno se encontraba abierto al público a las 4.20 horas, siendo el horario máximo de apertura las 2.30 horas. El otro fue sancionado por tener altavoces en la fachada emitiendo al exterior.

El sábado, sobre las 19.40 horas, los agentes se personaron en las piscinas municipales de Ribotas, donde se encontraban retenidos dos menores de 9 y 11 años que al parecer habían intentado sustraer en las taquillas. Tras ser identificados, se comunicó el hecho a sus padres y se trasladó la incidencia a servicios sociales de base para su estudio.

Sobre las 4 horas, de nuevo el establecimiento que en el día anterior había sido denunciado por tener altavoces en el exterior fue denunciado de nuevo, al tener los altavoces en el interior del establecimiento pero emitiendo al exterior a través de las rejillas de ventilación del local.

Sobre las 5 horas, se detuvo a una mujer de 41 años sobre la que versaba una orden de detención emitida por la Audiencia provincial de Navarra. Fue trasladada a calabozos de Policía Foral, donde quedó ingresada hasta su puesta a disposición judicial.

En la madrugada del domingo, sobre las 7 horas, los agentes se personaron en la calle Estanca puesto que una persona había sufrido una agresión con una botella de cristal. Presentaba una herida en el cuello, con una valoración inicial de más de 20 puntos de sutura.

El herido fue trasladado al hospital en ambulancia, "no temiendo por su vida". El autor de la agresión no pudo ser localizado, pero sí fue identificado gracias a imágenes y al testimonio de los testigos allí presentes.

A las 2 de la madrugada, Policía Foral indicó que un vehículo se había dado a la fuga en un control y había chocado en la rotonda de Avenida de Naranjel y Ronda Santa Quiteria, produciendo daños en árboles, riego, setos y bordillo. El conductor, menor de edad, fue detenido por Policía Foral, que se encarga del atestado correspondiente. Los agentes de policía local colaboraron en el resto de gestiones.

Por último, sobre las 4.30 horas, SOS Navarra alertó que salía humo de una vivienda de la Avenida de Santa Ana. Los agentes desplazados al lugar consiguieron que uno de los inquilinos del piso abriese la puerta, accediendo al interior y observando una persona inconsciente en la cocina como consecuencia de la inhalación de los humos. Fue sacado al exterior del edificio y trasladado al hospital en ambulancia. Se pudo comprobar que el humo se había producido al haber estado una sopera toda la noche encendida en la cocina.