Santos Cerdán insiste en que no ha hecho "nada ilegal ni hay niguna trama"

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha insistido este lunes en que no ha hecho "nada ilegal ni hay ninguna trama" y ha esperado que "la justicia lo aclare pronto".

Así lo ha señalado a preguntas de los medios de comunicación a las puertas del juzgado de Tafalla, a donde acude los días 1 y 15 de cada mes para cumplir con las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo tras su puesta en libertad el pasado mes de noviembre por el 'caso Koldo'.

Cerdán ha acudido a primera hora de la mañana a los juzgados y al ser preguntado por los medios sobre las investigaciones judiciales que le afectan se ha limitado a responder: "No he hecho nada ilegal ni hay ninguna trama. Espero que la justicia lo aclare pronto".

Ya el pasado 1 de junio, Santos Cerdán manifestó, tras su imputación en el marco del 'caso Leire Díez', que "ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo".

El exsecretario de Organización del PSOE se limitó a pronunciar estas palabras después de que agentes de la UCO de la Guardia Civil llevaran a cabo un registro el 27 de mayo en su domicilio en la localidad navarra de Milagro.

Los agentes de la Guardia Civil salieron del domicilio de Cerdán con diverso material en cajas. Ese mismo día, la UCO también accedió a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz y a un inmueble vinculado al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.