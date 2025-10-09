SATSE critica la "falta de contratación de enfermeras para reforzar la campaña de vacunación" en Navarra

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería en Navarra, SATSE, ha criticado este jueves que la campaña de vacunación frente a la gripe se va a poner en marcha a partir del 13 de octubre "sin apenas refuerzos de personal, manteniendo un modelo que no garantiza el número necesario de enfermeras para cubrir la demanda asistencial y las tareas de vacunación".

Esta "falta de contratación específica", según han indicado en una nota de prensa, "va a obligar a las enfermeras a interrumpir parte de sus consultas, revisiones o programas de salud para poder dedicarse a la vacunación, lo que generará, un año más, demoras en la atención, suspensión de citas programadas y un aumento de la presión asistencial".

En "los casos más graves" -especialmente en el ámbito rural-, la vacunación "se suma a las funciones diarias sin refuerzo adicional, incrementando el riesgo de 'síndrome de Burnout', una realidad cada vez más evidente entre las enfermeras rurales navarras".

Desde SATSE han subrayado que las enfermeras "son las profesionales responsables de todo el proceso de vacunación en Atención Primaria, que incluye recepción, administración y seguimiento para detectar posibles efectos adversos".

"Una dotación insuficiente ralentiza los procesos y dificulta el acceso equitativo a la vacunación, sobre todo en zonas de difícil cobertura. Esto pone en riesgo los objetivos de inmunización y puede derivar, meses después, en un aumento de consultas, urgencias e ingresos hospitalarios", han advertido desde el sindicato.

El sindicato considera "preocupante" que el Servicio Navarro de Salud "no haya planificado contrataciones específicas para este periodo, reproduciendo un patrón que se repite año tras año".

"Las campañas de vacunación no pueden sostenerse sobre la sobrecarga y el sacrificio constante de las enfermeras. La atención sanitaria no puede ni debe ser negada, demorada ni desatendida", han apuntado.

La organización sindical ha añadido que Navarra "comparte esta problemática con otras comunidades, donde tampoco se han contratado refuerzos", en referencia a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja o Murcia, entre otras.

SATSE Navarra ha insistido en que "reforzar las plantillas durante las campañas de vacunación es una cuestión de responsabilidad y de salud pública, no solo una medida laboral".

"Sin enfermeras suficientes, se pone en riesgo la prevención y la atención integral que la población necesita. Las administraciones deben planificar con antelación y garantizar los recursos humanos necesarios para proteger tanto a la ciudadanía como a las propias profesionales", han concluido desde el sindicato.