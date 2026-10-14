Sayas apuesta por reeditar la coalición UPN-PP en las elecciones forales para "sacar a Chivite" del Gobierno

Archivo - El secretario general del PPN, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la comisión gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas, ha destacado que "estamos muy satisfechos y muy contentos" con el acuerdo entre UPN y PP para concurrir en coalición a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha apostado por reeditar este acuerdo en los comicios forales y municipales de 2027 para "sacar a Chivite del Palacio de Navarra".

En declaraciones a los medios de comunicación, Sayas ha resaltado que el acuerdo alcanzado con los regionalistas para las generales tiene "un objetivo claro", que es "unir fuerzas para sacar a Sánchez de la Moncloa". Ha afirmado que era "un clamor social" en Navarra de "mucha gente" que pedía "unir fuerzas, que ante un momento como el que está viviendo España" no era el momento de "intereses partidistas", sino que lo "único importante" es "ofrecer a España un proyecto de ilusión y de esperanza que lleve a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa".

Sayas ha advertido de que España "está viviendo en este momento un momento de emergencia nacional". "Son ocho años de cloacas, de mafias, de corrupción, de degradación ética, de degradación política, de ataques a la prensa libre, a la oposición democrática y a la justicia", ha criticado.

Frente a ello, ha destacado que "era el momento de poner altura de miras, de poner responsabilidad, de dejar de lado los intereses de los partidos políticos y de sumar fuerzas para sacar a Sánchez". "Con este acuerdo Alberto Núñez Feijóo va a ganar las elecciones en Navarra. Y cuando gana Feijóo, gana Navarra, gana España y gana el Partido Popular", ha recalcado.

Ha reconocido que "cuando se hace una negociación todo el mundo parte de unos máximos y tiene unos mínimos". "Todos los partidos que negocian tienen que hacer cesiones, pero lo importante no son las cesiones, lo importante es lo que se consigue con el acuerdo", ha destacado.

El presidente de la comisión gestora del PPN ha afirmado que "Navarra ha sido la avanzadilla y el experimento que el PSOE ha hecho después en el conjunto de España en materia de corrupción y de degradación ética". "Lo hemos visto con el caso de Santos Cerdán y también con los pactos con Bildu, un partido que lleva a terroristas en sus listas", ha señalado.

"Si el PSOE ha utilizado a Navarra como cobaya para la indecencia que luego ha exportado a toda España, Navarra va a ser también la primera en el camino que va a sacar a Sánchez de la Moncloa y a María Chivite del Palacio de Navarra después", ha manifestado.

Preguntado por los periodistas qué le supone presentarse en coalición con su anterior partido, Sergio Sayas ha insistido en que lo importante es un acuerdo en que ha primado "el interés general de Navarra y de España" con un "proyecto de unidad" para "sacar a Sánchez de la Moncloa". "Todo lo demás, da igual", ha añadido.

En cuanto a si va a ser el número dos en la lista al Congreso de los Diputados -UPN designa al uno y el PP al dos-, ha contestado que "será el Comité Electoral Nacional el que decidirá a los candidatos para Navarra y para toda España". Ha reconocido que "las quinielas siempre se hacen en unas elecciones, pero a mí no me corresponde valorar quinielas, sino hablar de decisiones".

Según este acuerdo, UPN encabezará la lista al Congreso de los Diputados con una mujer, el número 2 y 3 corresponde al PP, el 4 a UPN y el 5 a PP. En cuanto al Senado, UPN designa a los números 1 y 3, y el PP, al 2.

Sergio Sayas ha afirmado que el PP "va a hacer todo lo que esté en su mano para que este acuerdo se reproduzca también en las autonómicas y en las municipales". "Igual que nos parece una emergencia a nivel nacional echar a Sánchez de la Moncloa, consideramos que es importantísimo sacar a Chivite del Palacio de Navarra", ha concluido.