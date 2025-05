Sayas (PP) dice que Chivite deberá dimitir si se demuestra una vinculación de Cerdán con la adjudicación de Belate

El 'popular' exige a la presidenta de Navarra "contar todo lo que sepa" porque las informaciones al respecto "huelen muy mal"

PAMPLONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado navarro del PP Sergio Sayas ha afirmado que si las informaciones que estarían relacionando al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con la adjudicación de las obras de los túneles de Belate se prueban y resultan ser ciertas, "indudablemente" la presidenta de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, "tendría que salir del Gobierno de manera inminente". "Habría que ver si esto se puede probar y si esto es cierto. Si esto es cierto, no le dejan escapatoria a María Chivite", ha indicado.

En una rueda de prensa, Sayas ha considerado que Chivite "no puede hacer como si aquí no pasara nada y no puede seguir mirando para otro lado". "Según las informaciones que hemos conocido en los medios de comunicación, la UCO estaría investigando unos whatsapps en los que Santos Cerdán se interesaba por obras públicas. Y aquí quiero dejar claro una cosa: los diputados no nos interesamos por a qué empresas se conceden las obras públicas. Una cosa es pedir información sobre los plazos de adjudicación, sobre el ritmo que lleva una obra, sobre las intenciones o no de impulsar una obra, y otra cosa es pedir información sobre a qué empresas se van a adjudicar las obras", ha manifestado.

Además, ha continuado, "los diputados lo hacemos por los canales oficiales, tenemos derecho a hacer preguntas y a pedir información a través de los canales del Congreso, no necesitamos mandar whatsapp a nadie para interesarnos por una obra pública". "Será a la justicia a la que le corresponderá determinar todos los hechos y las informaciones que estamos conociendo, pero lo que es claro es que todo lo que empezamos a saber huele a podrido alrededor de Santos Cerdán", ha apuntado.

Por todo ello, ha exigido a Chivite que "deje de poner excusas y que dé una información real". "Vamos a conocer toda la verdad, antes o después, y por tanto lo mejor que puede hacer Chivite es contar todo lo que se sabe sobre esta adjudicación", ha añadido, tras subrayar que "hay muchas cosas que huelen muy mal" en torno a la adjudicación de las obras de Belate.

Entre otras cuestiones, ha citado que una de las empresas adjudicatarias "patrocinaba a Koldo García, la mano derecha de Ábalos, en sus tareas como aizkolari" y que el presidente de la Mesa de Belate, "al que no jubilaban, casualmente, fue el que determinó el resultado final de la adjudicación". "Son muchas casualidades que generan mucha sospecha y que exigen del Gobierno de Navarra una explicación real", ha remarcado, tras añadir que "espero que no tengamos que hablar de otra cosa, pero desde luego las informaciones que conocemos huelen muy mal".

PRESENCIA DE CERDÁN EN REUNIONES DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE ESPAÑA

Por otro lado, ha añadido que Cerdán "participó en reuniones entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España en varias ocasiones", por lo que ha planteado "en calidad de qué participó". A su juicio, si participó en calidad de socialista, Chivite "está inhabilitada para dirigir un Gobierno porque no entiende la diferencia entre las instituciones y los gobiernos, y no separa los gobiernos de los partidos".

Si Cerdán participó como diputado, "nos tendrá que dar una explicación al resto de diputados navarros porque no fuimos invitados a esas reuniones cuando somos igual de representantes que el señor Cerdán, también elegidos por esta Comunidad". Y si participó "porque tenía algún tipo de interés personal en alguna empresa adjudicataria", Chivite "tendrá que dimitir por dar amparo a Santos Cerdán y por ser una persona que, de alguna manera, se convertiría en cooperadora necesaria".

De esta forma, ha anunciado que el Partido Popular va a presentar una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados sobre si "estas reuniones efectivamente se produjeron, cuántas reuniones se han producido, en cuántas de esas reuniones ha participado el señor Santos Cerdán, en calidad de qué se ha invitado a participar el señor Santos Cerdán y qué es lo que se ha hablado en esas reuniones". "Vamos a dirigir estas preguntas no sólo a todos los ministerios del Gobierno de España, sino también al Gobierno de Navarra", ha dicho.

Sayas ha pedido a Chivite "explicaciones honestas, claras, rotundas y convincentes" y que "aparque la soberbia, la chulería y la prepotencia", pues a su juicio el tono empleado por el socialista Ramón Alzórriz en la rueda de prensa posterior a Mesa y Junta del Parlamento foral este lunes "era más propio de la camorra que del portavoz de un grupo que preside el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España", algo "completamente inaceptable e inadmisible".

También ha criticado que hay informaciones que señalan a Cerdán "en una operación corrupta, mafiosa y subversiva contra la Guardia Civil, fundamentalmente contra la Unidad Central Operativa, que es la encargada de investigar la corrupción que afecta al Partido Socialista y al Gobierno de España".

"Si esto es así y si estas informaciones se demuestran ciertas, el señor Cerdán debe dimitir de manera inminente. Y la señora Chivite debe exigir esa dimisión de manera fulminante. Si la señora Chivite no lo hace, se convertirá en cómplice de lo que estamos conociendo sobre Santos Cerdán", ha añadido.

Por último, Sayas ha realizado un llamamiento a los ciudadanos navarros a participar el próximo día 8 de junio en Madrid en la concentración organizada por el Partido Popular "para decirle al Gobierno de Sánchez 'basta ya de corrupción, basta ya de degradar las instituciones públicas, basta ya de comportarse en el Gobierno como si fuese la mafia siciliana' y decirle que 'los españoles no vamos a tolerar más comportamientos camorristas y más represión antidemocrática como la que estamos viviendo en nuestro país'".

En respuesta a los periodistas sobre las afirmaciones realizadas por Chivite señalando que no hay pruebas reales contra Cerdán, Sayas ha afirmado que "la vara ética que aplica" Chivite aquí "no es la que ha practicado el Partido Socialista con informaciones de menos enjundia que la que estamos conociendo".

Según ha añadido, "serán los jueces a los que les corresponderá a probar" si estas informaciones "son o no ciertas", pero Chivite, como secretaria general del PSN, "tiene la responsabilidad de, por lo menos, pedir explicaciones al señor Santos Cerdán".

A su juicio, Chivite, como secretaria general del Partido Socialista en Navarra, "tiene una responsabilidad que no puede evitar, y mucho más si algunas de las cosas que estamos conociendo afectan al Gobierno" foral. "Entonces ya la responsabilidad de María Chivite sería indelegable, y asumible en primera persona", ha reivindicado.