Sayas (PP) dice que Chivite "no puede seguir ni un minuto más como presidenta" y Barkos también debe dimitir

Archivo - El diputado navarro del PP Sergio Sayas en una rueda de prensa en Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado navarro del PP en el Congreso, Sergio Sayas, ha afirmado que la jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, "no puede seguir ni un minuto más como presidenta" tras conocerse los informes de la Oficina Anticorrupción en relación con las obras adjudicadas a empresas señaladas en el informe de la UCO de la Guardia Civil.

"Todos los contratos analizados por la oficina Anticorrupción sobre obras adjudicadas a la trama de Cerdán tenían irregularidades", ha indicado Sayas en un mensaje en la red social X.

Según Sayas, "Chivite no puede seguir ni un minuto más como presidenta y Barkos debe dimitir de sus responsabilidades". "Ambas son las jefas de los gobiernos que adjudicaron", añade.