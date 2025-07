Sayas (PP) dice que la entrada de Cerdán en prisión "obliga a Sánchez y a Chivite a dimitir de manera inmediata"

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso Sergio Sayas ha considerado que la entrada en prisión provisional del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán "obliga a Pedro Sánchez y María Chivite a dimitir de manera inmediata" como presidentes del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra. De la misma manera, ha calificado de "palmeros" a los socios del PSN y les ha acusado de ser "cómplices" por mantener un Gobierno de Navarra que es "el foco de la corrupción".

Para Sayas, que ha comparecido este miércoles en la sede del PP en Pamplona acompañado del también diputado Carlos García Adanero, "los hechos que hemos visto esta semana cambian completamente el panorama y hacen imposible buscar excusas nuevas". "Cerdán está hoy en la cárcel acusado de pertenencia a la organización criminal, de cohecho y de tráfico de influencias", delitos que "no se pueden cometer sin un gobierno que haga lo que Santos Cerdán quiere que se haga", ha afirmado.

"La señora Chivite no puede hacer como si no fuera una presidenta de un Gobierno que ha dado decenas de millones en obras públicas a una empresa que hemos sabido que era de Santos Cerdán", ha manifestado. "Si no tiene responsabilidad la presidenta del Gobierno en las adjudicaciones que se conceden en el Gobierno, ¿quién es responsable?", se ha preguntado. "Tiene una responsabilidad ineludible y la única manera de dirimir esa responsabilidad es la dimisión", ha insistido.

Sergio Sayas ha dicho que "basta ya de excusas, lamentos y lloriqueos" para asegurar que Chivite "está completamente inhabilitada para seguir al frente del Gobierno de Navarra".

El diputado ha censurado que el PSN "ha manchado el nombre de esta tierra" y ha remarcado que "no puede limpiar el nombre de Navarra el Gobierno que está en el foco de la corrupción". "Decenas de millones de euros se han ido en adjudicaciones públicas a las empresas que hoy está investigando la Guardia Civil. Y la señora Chivite no ha dado una sola explicación convincente", ha criticado.

En opinión de Sayas, la "estrategia" de María Chivite es "pensar que los Sanfermines van a hacer que los navarros nos olvidemos de la corrupción que ha traído el PSN". Por el contrario, ha considerado que "cuanto más tiempo pase, más va a crecer la indignación de los navarros" y "más datos vamos a conocer". "Cuanto más tiempo tarde la señora Chivite en dimitir, más agónica va a ser su salida. Porque es evidente que todo lo que conocemos apunta a que lo que estamos viendo no ha hecho más que empezar", ha subrayado.

Por eso, ha preguntado a Chivite "cuál es su línea roja, qué más es lo que necesitamos ver para que asuma la responsabilidad política de haber dado obras a una empresa de Santos Cerdán, que haya adjudicaciones investigadas por la UCO y haber tenido como padrino político a una persona que hoy está en la cárcel".

Sergio Sayas se ha dirigido también a los socios del Gobierno de Navarra ya que "Chivite no sería presidenta sin unos socios que actúan como palmeros y que, con una complicidad inaceptable, le están permitiendo continuar". "Si siguen manteniendo el Gobierno son cómplices de la corrupción socialista", ha sentenciado. En su opinión, "lo que pasa es que los contratos con esta empresa no han comenzado sólo en la etapa de Chivite sino en la etapa en que Geroa Bai y Bildu estaban en el Gobierno de Navarra y "tienen algo que ocultar".

Por otro lado, ha recordado que el PP ha formulado preguntas a todos los Ministerios y al Gobierno de Navarra sobre las reuniones entre ambas instituciones en las que estuvo presente Santos Cerdán, "en calidad de qué se le invito y qué se trato". "Hace un mes que presentamos estas preguntas y todavía no tenemos una respuesta", ha criticado. "Entiendo que es inexplicable porque es inexplicable que se invitara a alguien que no era del Gobierno de Navarra" a reuniones donde se trabajan adjudicaciones públicas, ha destacado.

Por su parte, Carlos García Adanero ha afirmado que es un "dato objetivo que cada vez que el Gobierno de Navarra lo dirige el PSOE va dirigido a la corrupción; lo vimos en el pasado y ahora lo vemos otra vez". Y ha defendido que "sólo cabe la dimisión de Chivite". "Estar atrincherada porque sus socios se lo permiten no le salva de su responsabilidad", ha señalado.

Adanero, que es también concejal en el Ayuntamiento de Pamplona, ha avanzado que pedirá en el pleno del Consistorio de este jueves la dimisión del alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, después de que Cerdán haya "reconocido" en su declaración en el Tribunal Supremo que "era el arquitecto de los gobiernos que se han producido tanto en España, como en Navarra, como en Pamplona". "Al final todo forma parte de la misma trama" en la que "se acuerdan los cargos, en la que se acuerdan los Gobiernos y en la que Cerdán era una persona fundamental", ha criticado. "Un alcalde como Asiron, que su puesto se ha decidido en un despacho de Madrid por un partido rodeado de corrupción, yo creo que es el sueño dorado de cualquier batasuno", ha resaltado. "Es imprescindible su dimisión porque todo viene del mismo sitio: del negocio que hicieron en España, en Navarra y en Pamplona", ha insistido.

Preguntado si el PPN está dispuesto a presentar una moción de censura al Gobierno de Navarra, García Adanero ha contestado que "le corresponde al grupo mayoritario", que es UPN. De todas maneras, ha señalado que "no sería necesaria la moción de censura sino retirar el apoyo" para que se convocasen elecciones. Al respecto, ha dicho que "los votos son los que son y los socios están absolutamente atrincherados con el Gobierno" porque "cuanto más siga el 'sanchismo', más negocio hacen ellos".

CONTACTOS CON JUNTS Y PNV

Preguntado por los contactos del PP con formaciones como Junts o el PNV de cara a sondear una posible moción de censura a Pedro Sánchez, Adanero ha precisado que son contactos para conocer "si van a seguir apoyando esto o no". "Su obligación es pedírselo pero la posición de estos partidos está clara", ha opinado, para asegurar que estos grupps "van a apoyar siempre a Sánchez porque sacan mucho negocio para ellos y, cuánto más débil sea el Gobierno de España, más contactos". "Otra cosa es que sea nuestra obligación ponerles delante del espejo", ha agregado.

En cuanto a la declaración de Cerdán según la cual el empresario guipuzcoano Antxon Alonso intercedió entre el PSOE y el PNV para que los jeltzales apoyaran la moción de censura a Mariano Rajoy, Carlos García Adanero ha considerado que "el PNV se ha puesto muy nervioso con esas declaraciones". Ha destacado que "cosas de las que ha dicho Cerdán sobre estos temas son ciertas". "¿Por qué unas son ciertas y esa exactamente que se refiere al PNV es mentira?", ha preguntado.