Sayas (PP) pide la dimisión de Chivite por abrir a Cerdán la puerta a las reuniones sobre obras públicas entre Gobiernos

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado navarro del PP en el Congreso Sergio Sayas ha pedido este miércoles la dimisión de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, por haber abierto a Santos Cerdán, actualmente en prisión por su presunta participación en una trama corrupta, la puerta de las reuniones sobre obra pública entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España.

"Al señor Cerdán se le invitó a reuniones entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, sin que formara parte ni del Gobierno de Navarra ni del Gobierno de España. Quien le invitó a participar fue el Gobierno de María Chivite, y en esas reuniones se habló de obra pública de Navarra", ha destacado Sergio Sayas en una rueda de prensa en Pamplona, remitiéndose a la intervención que realizó el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno foral, Óscar Chivite, este martes en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

Sergio Sayas ha afirmado que "cuanto más escuchamos hablar a los miembros del Gobierno de Navarra, más se evidencia la influencia de Cerdán en el Gobierno de Navarra". "Ha sido una influencia total porque así lo ha querido deliberada y conscientemente la presidenta, y eso la hace responsable de lo que Cerdán ha hecho no solo a través del Partido Socialista, sino también del Gobierno de Navarra", ha subrayado.

El diputado 'popular' ha afirmado que "nada en el Gobierno de Navarra se ha hecho sin el conocimiento, sin el consentimiento y sin la participación en muchos casos directa de Cerdán" y ha considerado que "eso obliga" a María Chivite a presentar su dimisión "de manera irremediable".

Sergio Sayas ha planteado "qué más quiere un corrupto que que se le abra la mesa donde se negocia la obra pública, es la mayor aspiración que puede tener un corrupto, y quien le abre la reunión donde se habla de obra pública al señor Cerdán ha sido María Chivite y eso le exige dimitir".

Sayas se ha detenido en la obra de los túneles de Belate para afirmar que "no es una obra más, es el reflejo de un modus operandi, en el que la mano de Cerdán ha sido decisiva y fiel reflejo de cómo se ha trabajado en el Gobierno de Navarra".

El diputado ha subrayado que el secretario de la mesa de contratación de las obras de Belate, que también compareció el martes en el Senado, "no pudo ser más claro". "Dijo que hubo irregularidades y señaló que es lo mismo que hablar de ilegalidades. Fue bastante rotundo", ha indicado.

Además, después de que el consejero Chivite anunciara que el coste de las obras se desviaría al alza, Sayas ha indicado que la ajdudicación se hizo por 76 millones de euros y "si ponemos un 20% se puede ir por encima de los 90 millones de euros". El diputado 'popular' ha considerado que esto también debería conllevar la dimisión "inmediata" de María Chivite. "Dicen que la presidenta no adjudica, ¿pero no es responsable de lo que ocurre en su Gobierno? ¿Para que necesitamos una presidenta si no se responsabiliza de los actos de su Gobierno?", ha planteado.

Además, el diputado del PP ha destacado que el consejero Chivite "en una frase reconoció" que se excepcionó a quien sería presidente de la mesa de contratación de Belate, quien debería haberse jubilado por haber alcanzado el límite legal de edad, para que continuara al servicio de la Administración. El voto del presidente de la mesa resultó determina en la adjudicaicón, que fue a parar, ha señalado Sayas, a "una empresa que según la UCO de la Guardia Civil está participado en un 45% por Santos Cerdán".

"La mesa de contratación de la mayor obra de Navarra ha sido presidida por alguien al que el Gobierno de Navarra ha excepcionado para que presidiera esa contratación. Esto exige la dimisión inmediata de María Chivite. No puede seguir al frente al Gobierno de Navarra la responsable máxima de que una adjudicación de 76 millones haya acabado en una empresa de Santos Cerdán", ha afirmado.

Sayas también ha mencionado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien la legislatura pasada fue consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra cuando se aprobaron los Presupuestos que preveían la excepción para que el funcionario que presidió la mesa de Belate siguiera trabajando. "La señora Elma Saiz tiene que dar primero explicaciones y después dimitir si esta disposición se hizo para que acabara presidiendo la mesa de contratación quien acabó haciéndolo. Hemos preguntado dos veces en el Congreso a Elma Saiz y no nos ha dado respuesta en ninguna de las dos ocasiones. ¿Quién pidió a Elma Saiz que excepcionara a quien acabó presidiendo la mesa de contratación? ¿Se lo pidió Koldo? ¿Se lo pidió Cerdán? ¿O María Chivite?", ha cuestionado.

Durante su comparecencia, Sergio Sayas se ha referido también al papel de los socios del Gobierno de Navarra y, en concreto, ha considerado que en la comisión de investigación en el Senado Geroa Bai hizo de "abogado defensor de María Chivite". "Ayer el papel que jugó Uxue Barkos fue la justificación y defensa del Gobierno de Chivite y no me sorprende porque son también Uxue Barkos y Geroa Bai quienes tiene que dar explicaciones", ha indicado, afirmando que las primeras adjudicaciones a empresas señaladas en el informe de la UCO de la Guardia Civil se realizaron en el Gobierno de Barkos.

Con vistas a la comisión de investigación que se ha puesto en marcha en el Parlamento de Navarra, Sergio Sayas ha considerado que "es evidente que la actitud de Geroa Bai y EH Bildu va a ser la de rendir pleitesía al Gobierno de Chivite y tratar de taparlo todo".

Frente a ello, ha asegurado que "el PP va a ir a esa comisión a saber toda la verdad y a que todo salga a la luz de por qué Navarra se ha situado en el centro de la corrupción socialista, y exigir desde esa comisión la única responsabilidad política aceptable, que es la dimisión de María Chivite". "No puede seguir ni un minuto más como presidenta, porque Navarra no merece un Gobierno que trabaje para los intereses del PSOE, sino que trabaje para los intereses de los navarros", ha señalado.

Sayas ha avanzado que el PP pedirá en la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra la comparecencia de "todos los responsables de la contratación en la que haya mediado alguna empresa investigada por la UCO y los responsables políticos de la participación de Cerdán en la toma de decisiones, sean del Gobierno de Navarra o del Gobierno de España".