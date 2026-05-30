Sayas (PPN) dice a Chivite que su "tiempo ha terminado" y ve su repetición como candidata un "desprecio a los navarros"

Archivo - El secretario general del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Navarra (PPN), Sergio Sayas, ha dicho a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, que su "tiempo ha terminado" y ha considerado que "volver a ser candidata es un desprecio a los navarros".

Así se ha pronunciado, en una publicación en la red social X, después de que Chivite haya anunciado en el Comité Regional del PSN su intención de volver a ser candidata a la Presidencia de Navarra en las elecciones forales de 2027.

"Los protagonistas de la corrupción no tienen escrúpulos. Volver a ser candidata es un desprecio a los navarros, a la ética y al mínimo respeto exigible a los público", ha criticado.

Sayas se ha mostrado convencido de que "Navarra pondrá fin a una etapa que ha avergonzado nuestra a nuestra tierra, que nos ha hecho retroceder y que ha destrozado todo lo que funcionaba desde la sanidad a la educación".

Ha afirmado que "la etapa de Chivite es la del saqueo de Navarra con la tropa de Cerdán mientras los navarros hemos pagado más impuestos que nunca" y ha remarcado que "Navarra sí tiene alternativa y la tiene el PP. Lo que no tiene el PSOE de Sánchez y Chivite son escrúpulos".

"De la miseria ética de los pactos con Bildu al saqueo de la corrupción de Cerdán. Chivite, tu tiempo ha terminado", ha concluido el diputado 'popular'.