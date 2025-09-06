El segundo premio de la Lotería Nacional deja 300.000 euros en Pamplona

Archivo - Imagen de archivo de una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El segundo premio del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, 6 de septiembre, ha dejado un total de 300.000 euros en Pamplona.

Se trata de una serie del 23.563, dotado con 300.000 euros el número, que se ha vendido en la administración número 3 de Pamplona, ubicada en la Plaza del Castillo 6, han informado a Europa Press fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

Este segundo premio también se ha repartido en la administración número 1 de la localidad sevillana de San José de la Rinconada, sita en la calle Virgen de la Esperanza, 20.

El primer premio, que ha correspondido al 88.589 y que está dotado con 1.500.000 euros al número, ha tocado en A Coruña y Valladolid, mientras que el tercer premio, dotado con 150.000 euros al número, ha caído en Madrid, Málaga, Sevilla, Teruel y Toledo.

Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 9, 4 y 0.