La Seguridad Social tramitó en Navarra 7.332 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en 2025

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social tramitó en Navarra 7.332 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor el año pasado. De ellas, 3.302 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 4.030, al segundo progenitor. El gasto asociado a esta prestación ascendió a 61.684.725 euros en los nueve primeros meses del año.

En el conjunto del país, se han tramitado 524.714 expedientes de prestaciones por nacimiento y cuidado de menor por un importe total de 3.880,8 millones de euros. De ese total, 241.903 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 282.811, al segundo progenitor, normalmente el padre.

La duración media de las prestaciones activas por nacimiento y cuidado de menor en 2025 fue de 111 días de media, con apenas 3 días de diferencia entre hombres y mujeres. Un dato que se acerca a la corresponsabilidad, ya que el año anterior los hombres disfrutaban, de media, una semana menos, ha informado la Delegación del Gobierno en una nota.

AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE NACIMIENTO

El pasado mes de julio se mejoró la protección para progenitores y menores y el derecho a la conciliación familiar y laboral, con la ampliación en tres semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor, que pasó de 16 a 19 semanas, y hasta 32 semanas en el caso de las familias monoparentales.

En concreto, 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28, en el supuesto de familias monoparentales, podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar, en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa, en periodos semanales o de forma acumulada.

Además, ha continuado la Delegación, se añaden dos semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor (cuatro en familias monoparentales), que podrán disfrutarse de forma flexible hasta que el hijo cumpla 8 años.

Este derecho puede solicitarse retroactivamente para nacimientos a partir del 2 de agosto de 2024 y ya está disponible desde el 1 de enero de 2026. La solicitud puede presentarse con una antelación máxima de 15 días a la fecha de inicio del periodo de disfrute.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo de inicio del descanso.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, encargado del abono de la prestación, ofrece la posibilidad de solicitarla a través del portal Tu Seguridad Social (https://sede.seg-social.gob.es/) y en https://prestaciones.seg-social.es. También es posible solicitar de forma telemática los periodos sucesivos de descanso si se opta por fraccionar el permiso.

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJO O FAMILIAR

Por otro lado, el número de excedencias dadas de alta en 2025 fue de 2.118, de las que 1.771 correspondieron a mujeres y el resto, 347, a hombres. El número de excedencias ha descendido en Navarra un 3,11 por ciento respecto al año anterior. En el conjunto del país fueron 54.639 las excedencias dadas de alta.

Los trabajadores pueden solicitar excedencia para atender a hijos o menores acogidos o para el cuidado de otros familiares. Los tres primeros años de excedencia para el cuidado de un hijo o menor acogido tienen la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. También se considera efectivamente cotizado, a efectos de esas prestaciones, el primer año de excedencia para el cuidado de otros familiares.