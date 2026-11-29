Archivo - Javier Esparza, número uno de la coalición de UPN-PP al Senado. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el avance del escrutinio al 38,14% en el Senado en Navarra, UPN-PP gana un escaño en la Cámara Alta y obtendría dos representantes, igual que los que lograría Senado de Progreso (PSN y Frente Amplio), que había empezado el escrutinio con tres escaños.

En concreto, la candidata más votada es Ane Sánchez (SDP) con el 36,89%; seguida de Ángel Moleón (SDP), con el 35,06%. Los siguientes serían dos representantes de UPN-PP, Javier Esparza, con el 33,88% y Maribel García Malo, con el 33,60%.

El quinto más votado es Jesús Mari Rodríguez (SDP), seguido de Miguel Aguirre (UPN-PP) y Floren Aoiz (EH Bildu), que ya no obtendrían representación en el Senado.