Sendaviva celebra Halloween del 3 de octubre al 15 de noviembre con nuevos pasajes de terror

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sendaviva celebrará desde este sábado, 3 de octubre, y hasta el 15 de noviembre una nueva edición de Halloween. Durante estas semanas, diferentes zonas del parque se transformarán con personajes, espectáculos y ambientaciones.

Entre las principales novedades de esta edición se encuentra un cementerio habitado por el Enterrador, Las Bestias del Pantano, o un recorrido por el Bosquecillo en el que leñadores asesinos esperan ocultos entre árboles y casetas.

La programación recupera además propuestas de anteriores ediciones, como La Casa de Bitelchús y La Isla de la Dra. Moreau. Por su parte, 'Catrina y las almas perdidas' amplía su propuesta y se convierte en un pasaje completo apto para toda la familia, mientras que La Niña del Exorcista regresa renovada y con mayor intensidad.

También cambiará por completo el Pueblo Medieval, que se convertirá en "un oscuro pueblo de Transilvania habitado por el Conde Drácula, vampiros, espectros, un médico de la peste y un cazador de vampiros". La programación se completará con espectáculos, pasacalles y animación durante toda la jornada.

CONCURSO 'LA FAMILIA MÁS TERRORÍFICA'

Halloween volverá a buscar a 'La familia más terrorífica' de Sendaviva. Para participar, las familias deberán acudir disfrazadas al parque, fotografiarse en alguno de los photocalls habilitados y enviar su imagen al concurso.

Entre las fotografías participantes se elegirán cuatro finalistas y el público decidirá posteriormente la ganadora a través de las redes sociales de Sendaviva.

La familia ganadora recibirá como premio un Bono Familiar para disfrutar de Sendaviva durante la temporada 2027.

PROMOCIONES PARA VOLVER A SENDAVIVA

Quienes ya hayan visitado Sendaviva durante la temporada 2026 podrán disfrutar de una segunda visita con un 50% de descuento, realizando previamente su reserva por teléfono.

Además, durante Halloween estarán disponibles otras promociones y descuentos. Toda la información sobre la programación de Halloween, promociones, calendario y entradas puede consultarse en sendaviva.com.