Sergio Bezos, Morgan, Alejo y la 'Malquerida' de Aitana Sánchez Gijón, en la nueva temporada del Teatro Gaztambide

Archivo - La actriz Aitana Sánchez-Gijón posa en el photocall de la versión contemporánea de la Malquerida de Jacinto Benavente, en el Teatro Español, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva temporada del Teatro Gaztambide de Tudela incluye en su programa las actuaciones de Sergio Bezos, Morgan, Alejo y la función la 'Malquerida' de Aitana Sánchez Gijón.

La concejal de Cultura y presidenta de la EPEL Tudela-Cultura, Reyes Carmona, ha presentado este viernes en rueda de prensa la nueva programación del Teatro Gaztambide. Tal y como ha indicado la concejala, la nueva temporada, que se extiende del 19 de septiembre al 3 de enero de 2027, cuenta con un total de 19 propuestas culturales, 16 programadas desde la EPEL Tudela-Cultura y tres organizadas por otras empresas que alquilan el teatro.

"Todas ellas conviven formando una programación que busca combinar artistas consolidados con propuestas innovadoras, siempre con un objetivo muy claro, que el Teatro Gaztambide siga siendo un referente cultural no solo para Tudela, sino para toda la Ribera de Navarra", ha señalado la edil.

El sábado 19 de septiembre, a las 20 horas, se abre la temporada con el espectáculo 'Sergio Bezos. Ha llegado a tu ciudad', que tiene como protagonista a uno de los grandes monologuistas del momento.

Además, la nueva temporada cuenta con nueve espectáculos musicales de todo tipo y para diversos públicos, seis programados por Tudela-Cultura y tres mediante alquiler del teatro. En cuanto a los primeros, la Orquesta Sinfónica de Navarra ofrece esta temporada un único concierto el viernes 6 de noviembre, a las 19.30 horas, titulado 'El tiempo de los maestros'. Antes de este concierto, como es habitual, se celebrará en el centro cívico Lestonnac el encuentro musical con el tudelano Mariano Jiménez.

El sábado 7 de noviembre, a las 20 horas, el tudelano Alejo ofrecerá un concierto en que repasará sus nuevos temas. El viernes 20 de noviembre, también a las 20 horas, llega uno de los platos fuertes de música, con el concierto del grupo Morgan, que ofrece un concierto dentro de su gira 'Hotel tour'.

El sábado 12 de diciembre, a las 20 horas, se podrá disfrutar de 'El canto de la Habanera', una propuesta en la que participan el grupo municipal de danzas de Tudela, el Coro Fernando Remacha, la Coral de Caparroso, el Coro de Andosilla y un ensemble instrumental de músicos profesionales.

Ya en 2027, el sábado 2 de enero, a las 19.30 horas, llega al teatro el nuevo espectáculo de la Orquesta Sinfonía Navarra 'Sarasate flamenco sinfónico'; y el domingo 3 de enero, los más pequeños y sus familias podrán disfrutar de lo nuevo de Cantajuego, 'Yo quiero ser'. Se han programado dos sesiones, a las 12.30 y a las 17 horas.

En cuanto a los espectáculos organizados por empresas privadas, para el sábado 14 de noviembre, a las 20 horas, la empresa Sonora experience S.L ha organizado 'Aurum. Bandas sonoras a la luz de las velas'. La empresa Grey coda, por su parte, organiza dos espectáculos, el sábado 21 de noviembre, a las 19 horas, llega el músico James Rhodes con su proyecto 'Manía', y el viernes 4 de diciembre, a las 21 horas, se podrá disfrutar de 'Abba. The new experience. Revolution'.

En teatro, se han programado un total de cinco espectáculos. Para público adulto se ofrece 'Gool', de Yllana, el domingo 4 de octubre, a las 19 horas, un espectáculo de humor. También se incluye 'Rocío Durcal es inolvidable', el sábado 17 de octubre, a las 20 horas, con Carmen Morales, hija de la cantante, como protagonista.

El domingo 29 de noviembre, a las 19 horas, será el turno de 'Malquerida', protagonizada por Aitana Sánchez Gijón, que logró llenar todas las funciones en Madrid con esta obra.

Para público familiar, el domingo 20 de septiembre, a las 17.30 horas, se representa 'La isla del tesoro', una obra que ha obtenido numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional.

Para primera infancia se ha programado la obra 'Toca toca', el domingo 27 de septiembre, en dos sesiones, 11 y 12.30 horas.

La nueva temporada incluye también una de las zarzuelas más conocidas, 'La tabernera del puerto', que se podrá ver el sábado 3 de octubre, a las 20 horas.

Además, el domingo 27 de diciembre, a las 19 horas, llegará al Teatro Gaztambide lo nuevo de la compañía navarra Led Silhouette, 'Ultimatum', propuesta en la que participa el tudelano Nico Martínez.

El domingo 20 de diciembre, a las 17.30 horas, se representa 'Sinsolo', un espectáculo de circo de la compañía 'Faltan 7'.

Además, como cada año, esta temporada acoge una nueva edición del certamen de jotas Ciudad de Tudela, la número 19, que tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a las 18 horas.

Por otra parte, se suman a la programación, en el apartado de otras propuestas, el 'Congreso de la vida buena', que organiza la Cadena SER (11-13 septiembre); los premios Fernando Remacha, organizados por la escuela de música-conservatorio Fernando Remacha (13 noviembre), y el festival de Navidad de la AECC (11 diciembre).

La venta de entradas anticipadas comienza este mismo viernes, 17 de julio, a las 12 horas en los canales habituales: SAC del Ayuntamiento de Tudela y online en tudelacultura.com y tudela.es. No obstante, la venta de entradas para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra comenzará más adelante.

Como en ocasiones anteriores, se ha establecido un abono general en el que, por la compra de tres o más espectáculos de los que se indican en el programa de mano, se obtendrá un 15% de descuento (excluida la OSN, que tiene sus propios abonos y descuentos, los espectáculos con precios de 10 euros o inferior o los espectáculos organizados por empresas externas).

Igualmente se aplicará un 15% descuento en el precio de la entrada a jóvenes menores de 30 años, presentando el Carnet Joven y el DNI; a jubilados debidamente acreditados y mayores de 65 años; a personas desempleadas; a familias numerosas, presentando el carnet de familia numerosa y DNI; a familias monoparentales; a todos los menores de 14 años, presentando el DNI o el libro de familia, y a las personas con diversidad funcional física o psíquica del 33% o más.

Se establece, además, un descuento de 2 euros para la compra de entradas anticipadas y de 3 euros para suscriptores de Diario de Navarra.

También existe un bono descuento carné joven, que consiste en 5 euro extra en los espectáculos señalados para titulares de carné joven (aplicable solo en la compra por internet) con el código CJNSETG26.

Todos los descuentos, a excepción de la compra anticipada, deben ser acreditados a la entrada del teatro, mediante los carnés o certificados correspondientes.