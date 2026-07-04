El servicio nocturno del TUC se verá afectado este domingo por la operativa de tráfico previa a San Fermín

Archivo - Imagen de un autobús urbano circulando por Pamplona - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La modificación del tráfico en el centro de Pamplona previa a San Fermín afectará al servicio nocturno del Transporte Urbano Comarcal (TUC) la noche de este domingo, 5 de julio, desde el inicio del servicio hasta su finalización, produciéndose modificaciones en los recorridos de todas las líneas.

Permanecerán anuladas las paradas de la Av. San Ignacio, c/Navas de Tolosa, Cortes de Navarra, Paulino Caballero 15, Príncipe de Viana, Padre Moret, Yanguas y Miranda y Labrit, informan desde Moventis TCC.

Por su parte, la línea N7 se corta en dos: tendrá sus respectivas cabeceras en la cuesta de Labrit (sentido Txantrea) y en la Pza. Príncipe de Viana (sentido Cuatrovientos-Rochapea).

Durante ese periodo de tiempo, las paradas ubicadas en los tramos cortados permanecerán anuladas, quedando habilitadas aquellas que se encuentran en los recorridos alternativos.

Por otra parte, como en años precedentes, del 6 al 14 de julio todas las líneas, a excepción de la L7, L19 y Ferial, dispondrán de servicio las 24 horas del día de manera ininterrumpida y verán modificados sus horarios y recorridos, pudiendo consultar el detalle en todas las paradas de la red y en www.tuvillavesa.es.