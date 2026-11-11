Los servicios mínimos del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona salen con retrasos por la huelga

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los servicios mínimos establecidos para este miércoles en el Transporte Urbano Comarcal de Pamplona han salido de las instalaciones con retrasos, con motivo de la jornada de huelga general por la vivienda.

Moventis TCC, adjudicataria del servicio, ha informado de que a lo largo de la jornada podrán producirse retenciones y modificaciones de recorrido en distintas líneas de la red, en función del desarrollo de las manifestaciones convocadas y de las restricciones de circulación que establezca la Policía Municipal de Pamplona.

Por ello, ha recomendado a las personas usuarias que consulten los canales habituales de información para conocer posibles incidencias y alteraciones del servicio.