El Sindicato de Vivienda advierte de la situación de 60 hogares frente a "fondos buitre" en Fitero y Cintrúenigo

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda Haritu ha advertido de la situación en la que se encuentran 60 hogares de Fitero y Cintruénigo, "en lucha" contra "fondos buitre".

Se trata de viviendas que fueron construidas hace más de 20 años como VPO y "han ido pasando por diferentes gestoras y fondos de inversión, generando indefensión a muchas familias". "La movilización vecinal ha logrado nuevos contratos para 47 viviendas en Cintruénigo, mientras continúa la incertidumbre y el riesgo de desahucio para las 19 familias de Fitero", ha explicado el sindicato en una nota.

Vecinos de ambas localidades, junto al Sindicato de Vivienda, han convocado una asamblea informativa el sábado 17 de octubre a las 12 horas en el Teatro Calatrava de Fitero.

El sindicato ha explicado que "la sucesión de propietarios ha mantenido a los y las inquilinos en una situación de absoluta inseguridad, sin saber quién es el titular de la propiedad, qué ocurrirá con sus contratos, enfrentando subidas progresivas e injustificadas de sus alquileres, deterioro del estado general de los edificios debido a la falta de mantenimiento y, como punta del iceberg, procedimientos de desahucio con familias en la calle como resultado". "Todo ello, sin recibir tampoco información ni respuestas suficiente por parte de las diferentes Administraciones públicas", ha lamentado.

Según ha explicado, "en Cintruénigo la organización y la movilización vecinal, junto al Sindicato de Vivienda de Haritu, han conseguido que se paralicen los procedimientos de desahucio de las 47 viviendas y que se negocien nuevos contratos asequibles y de larga duración con la nueva propiedad". "La situación en Fitero continúa siendo preocupante", ha explicado, para señalar que los fondos propietarios "se niegan a renovar los contratos de alquiler y están iniciando varios procedimientos de desahucio".

El Sindicato de Vivienda ha criticado que, "después de sacar beneficio, quieren vender las viviendas a costa de la tranquilidad y el derecho a la vivienda de quienes las habitan".

Ante esta situación, los vecinos organizados junto al Sindicato de Vivienda de Haritu están "haciendo frente a los procedimientos de desahucio abiertos y exigiendo a las Administraciones públicas una solución que garantice la permanencia de los y las inquilinps en sus hogares". "Remarcamos que está ocurriendo en Fitero y Cintruénigo no es un problema aislado. Es la consecuencia de un modelo de vivienda que prioriza la rentabilidad económica por encima de las personas y su derecho a una vida digna", han subrayado.

Por ello, han reclamado "medidas urgentes para frenar la especulación inmobiliaria, garantizar alquileres asequibles y de larga duración, paralizar todos y cada uno de los procedimientos de desahucio y recuperar todas las viviendas que han perdido su calificación de protección oficial e incorporarlas en el parque público de vivienda para que cumplan su función social de manera permanente".

El Sindicato de Vivienda ha defendido que "la organización colectiva demuestra que la movilización puede conseguir avances, pero también que es necesario que los poderes públicos actúen de manera inmediata para evitar que más inquilinas sean expulsadas de sus casas".