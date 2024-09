Los sindicatos de la enseñanza pública mantienen la huelga el 26 de septiembre ante la "nula respuesta" de Educación

Piden una reunión con María Chivite y reclaman una "negociación real" para mejorar las condiciones del profesorado



Los sindicatos de la enseñanza pública Steilas, Anpe, Afapna, LAB, CCOO, ELA y UGT han llamado al personal docente a respaldar la huelga convocada el próximo 26 de septiembre ante la "nula respuesta" del departamento de Educación del Gobierno de Navarra y para reclamar una "negociación real" con el Ejecutivo foral para "mejorar las condiciones" del profesorado. Una negociación que quieren hace directamente con la presidenta del Gobierno foral, María Chivite.

Ese mismo día se realizarán movilizaciones en Alsasua, Elizondo, Estella, Pamplona, Tafalla y Tudela. Además, a las 18 horas, se celebrará una manifestación que partirá de la plaza de la Cruz de la capital navarra.

Reclaman una "bajada de ratios lineal", un "descenso de la sobrecarga laboral", una "recuperación del poder adquisitivo que llevamos perdiendo durante varios años" y la "estabilidad de las plantillas en cada centro". Medidas que "diariamente nos están solicitando" los docentes de la escuela pública, han remarcado.

Así lo han explicado en rueda de prensa Yolanda Erro, de Afapna, y Josu Arraiz, de LAB, en representación de todos los sindicatos convocantes. Han leído un comunicado, en castellano y euskera, en el que señalan que "nos movilizamos para mejorar las condiciones en las que el profesorado de la enseñanza pública debe atender a todo el alumnado. Con ello pretendemos que se mejore la calidad del servicio público que prestamos a la sociedad navarra", han explicado.

"¿Alguien duda de que la bajada de ratios, el descenso de la sobrecarga laboral y unas plantillas docentes más estables no beneficiarán a nuestro alumnado y a toda la comunidad educativa?", se han preguntado.

Critican que ni Educación ni el Ejecutivo foral se han puesto en contacto con los sindicatos tras la convocatoria de huelga. Por este motivo, han indicado, este martes registraron la petición de una reunión del Comité de Huelga con la presidenta María Chívíte, "manifestando nuestra disposición a una negociación real".

Las organizaciones sindicales han realizado visitas a "todos los centros educativos públicos" y "el respaldo a las reivindicaciones está siendo unánime", han destacado. Asimismo, este jueves, día 19 a las 17.30 horas, celebrarán una asamblea en el salón de actos de las Escuelas San Francisco abierta a todo el profesorado.

Ante las declaraciones del consejero Gimeno rechazando la convocatoria de esta huelga, Yolanda Erro ha afirmado que este paro "tiene todo el sentido porque todo el curso pasado estuvimos en cinco grupos de trabajo realizando de manera muy activa" aportaciones "y el fruto no ha sido el esperado". "La lectura del consejero y los sindicatos no es coincidente, porque si no, no estaríamos unidos haciendo una huelga", ha añadido.

Respecto a las ratios, Erro ha indicado que usar una media "en la práctica es algo totalmente injusto porque hay que analizar cada centro: no tiene nada que ver una escuela rural de un centro en una población mayoritaria". En este sentido, Josu Arraiz ha reclamado "bajada de ratios lineal y, a partir de ahí, en función de las necesidades de cada centro, darles los refuerzos que necesiten".

Preguntado si han dejado de considerar a Carlos Gimeno un "interlocutor válido", Arraiz ha contestado que "llevamos meses intentando negociar con el Departamento de Educación y no nos han hecho caso", por eso "vamos a la que tiene competencia" que es María Chivite.