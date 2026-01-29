Sindicatos registran en Navarra la convocatoria de huelga general del 17 de marzo por un salario mínimo propio

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, HIRU y Etxalde registran en Navarra la convocatoria de huelga general del 17 de marzo por un salario mínimo propio - LAB

PAMPLONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde han registrado este jueves en Navarra la convocatoria de huelga general para el 17 de marzo en defensa de un salario mínimo propio, bajo el lema 'Decidir aquí el salario mínimo. SMI de 1.500 euros. Mejorar los salarios para repartir la riqueza'.

El objetivo de la movilización, según han informado en un comunicado, es "dar una respuesta colectiva ante el empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento constante del coste de la vida".

Los sindicatos han criticado que "en los últimos años los salarios no han experimentado un crecimiento suficiente como para responder al aumento del coste de la vida, lo que ha empeorado notablemente las condiciones de vida de las y los trabajadores".

En este contexto, han insistido en "la necesidad urgente de un salario mínimo digno", y por ello han reivindicado un salario mínimo propio de 1.500 euros, "decidido aquí y adecuado a la realidad socioeconómica de aquí". Esta propuesta "mejoraría de forma directa la situación de 74.000 trabajadores y trabajadoras en Navarra".

A su juicio, "un SMI más alto condiciona la negociación colectiva para que acuerden mayores subidas salariales". Asimismo, los sindicatos han remarcado que "las decisiones sobre el salario mínimo se toman en la actualidad lejos de Navarra, apartadas de las necesidades diarias de las y los trabajadores y de las características de nuestro pueblo".

Frente a ello, defienden que "es fundamental que la capacidad de decisión esté aquí, con el objetivo de dar pasos en el camino de la soberanía en las relaciones laborales".

Los sindicatos "han trabajado dos vías para conseguir un salario mínimo propio". Por un lado, "dentro de las competencias actuales, intentando abrir una mesa de negociación con las patronales". Por otro lado, "en el camino hacia la consecución de nuevas competencias, los sindicatos han impulsado una iniciativa legislativa popular, y recibieron más de 18.000 firmas en su apoyo, para, entre otras cosas, poder establecer un Salario Mínimo Interprofesional propio en Navarra".

"Los sindicatos UGT y CCOO -los mismos que apoyan la reivindicación de un salario mínimo propio en la Counidad Autónoma Vasca- y el Gobierno de Navarra se han alineado con la patronal CEN y han bloqueado ambas vías", han criticado.

A juicio de los sindicatos, es necesario "abrir una tercera vía, y resulta imprescindible situar la cuestión del salario mínimo, en Navarra, como una reivindicación esencial en la renovación del estatus jurídico-político (ponencia sobre la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra)".

Ante ello, los sindicatos han reivindicado que "tanto la patronal CEN como el Gobierno de Navarra tienen una responsabilidad directa en la situación actual". "No se puede mantener la neutralidad ante la pérdida generalizada de salarios ni mirar a un lado ante el empeoramiento de las condiciones de trabajo", han subrayado. Han añadido que "adoptar medidas a favor de un salario mínimo digno es una cuestión de voluntad política".

A través de la huelga general del 17 de marzo, los sindicatos exigirán "mejorar los salarios y un reparto más justo de la riqueza", criticando que "mientras en los últimos años se han incrementado los beneficios de las empresas y del capital", los trabajadores "han perdido poder adquisitivo".

La huelga "pondrá también sobre la mesa la necesidad de que la capacidad de decisión en el ámbito de las relaciones laborales esté aquí". Esta huelga también "apuesta por la participación democrática de la ciudadanía, para denunciar el autoritarismo del Gobierno de Navarra, CEN, UGT y CCOO que, en el plazo de unos pocos meses, han rechazado la voluntad de miles de personas y se han negado a abrir el debate".

La huelga general, según han señalado, es "un instrumento colectivo y legítimo para interpelar a patronal e instituciones, y hacen un llamamiento a todas y todos los trabajadores a sumarse a la movilización".

En las próximas semanas seguirán "explicando y trabajando los motivos y objetivos de la huelga" a través de iniciativas y asambleas que organizarán en los centros de trabajo y en barrios y pueblos.