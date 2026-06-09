Sindicatos de TCC critican la "insuficiencia" de autobuses y su "falta de mantenimiento"

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mayoría del comité de la empresa Moventis TCC -adjudicataria del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona-, compuesta por los sindicatos ELA, CCOO, ATTU y LAB, se ha concentrado este martes frente a la sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para protestar por la "insuficiencia" en el número de autobuses y su "falta de mantenimiento".

Los sindicatos han señalado que el servicio afrotan una "situación insostenible, que afecta tanto a la plantilla como a las personas usuarias".

Haciendo referencia al mantenimiento de autobuses, las organizaciones sindicales han advertido de puertas y cámaras que tienen un funcionamiento incorrecto, aires acondicionados averiados o rampas para personas con movilidad reducida que no funcionan.

También han criticado "la falta de autobuses para atender el servicio diario". "Hay autobuses articulados en líneas donde son imprescindibles sustituidos por autobuses cortos que no pueden absorber la demanda. Esto provoca que muchas personas usuarias se queden en tierra y que la plantilla tenga que soportar el estrés, la ansiedad y la presión de una situación creada por una gestión deficiente, aparte de llenarse las villavesas demasiado, lo que conlleva dificultades para la accesibilidad", han afirmado.

Por otro lado, ELA, CCOO, ATTU y LAB han señalado que la llamada "mejora de las líneas" ha sido "un parche mal diseñado, que no contempla los fines de semana". "Cada vez se trabaja peor, con retrasos constantes y sin una planificación seria. Es imprescindible establecer tiempos de recorrido coherentes y estables los 365 días", han subrayado.

Además, han destacado que "han pasado seis meses desde que UGT y la empresa Moventis TCC firmaron un pacto en minoría y de eficacia limitada que el resto del comité no ha suscrito, y como consecuencia del Pacto no se ha avanzado en cuestiones esenciales como calendarios, incapacidades temporales, cadencia de descansos, pluses de festivos y nocturnos, o descanso dentro de la jornada".

Los sindicatos han añadido que, "a todo lo anterior, se le suma que las arcas públicas acaban de aportar, a través del Gobierno de Navarra, 16,7 millones de euros para el transporte urbano de la Comarca de Pamplona en 2026, dinero público de los contribuyentes que termina en manos de una empresa privada que precariza a su plantilla y ningunea a las personas usuarias, priorizando sus beneficios por encima de la calidad del servicio".

ELA, CCOO, ATTU y LAB han afirmado que "la gestión de los servicios públicos, sea transporte, sanidad, educación, residencias etc., debe ser eficaz, directa y orientada al bien común". "Las tasas e impuestos existen para mejorar las prestaciones y las condiciones de quienes las hacen posibles. Sin embargo, cuando la financiación pública se entrega a empresas privadas, la calidad se resiente", han asegurado.

La mayoría del comité ha exigido a la empresa y a los partidos que conforman el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra que "tomen medidas para mejorar el mantenimiento y la falta de autobuses conforme a las necesidades reales así como el resto de cuestiones planteadas, lo que conllevará una mejora para la plantilla y las personas usuarias y los servicios públicos".