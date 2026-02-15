La situación del aeropuerto de Pamplona y la regularización extraordinaria de migrantes, este lunes en la Mesa y Junta

Archivo - Un coche pasa junto al Aeropuerto de Noain-Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes su sesión ordinaria en la que, entre otros asuntos, abordará iniciativas relacionadas con la situación del aeropuerto de Pamplona o la regularización extraordinaria de personas migrantes.

Así, UPN ha registrado una moción que insta al Gobierno de Navarra a iniciar "de forma inmediata" los trámites para conseguir la creación de un organismo bilateral Navarra-Estado para la gestión del Aeropuerto de Pamplona-Noáin. Por su parte, Vox ha solicitado la comparecencia de la delegada del Gobierno en Navarra para que informe sobre la situación e infraestructuras de este aeropuerto.

En cuanto a la regularización extraordinaria de personas migrantes, la Mesa y Junta abordará la tramitación de dos mociones con posturas contrarias. Así, el PSN ha presentado una iniciativa que insta al apoyo de este regularización mientras que Vox quiere instar a los gobiernos central y navarro a rechazar esta medida.

Este lunes se tramitará, igualmente, una proposición de ley de UPN para modificar la Ley Foral 13/2023, de 5 de abril, de lucha contra el racismo y la xenofobia, para que el Gobierno de Navarra publique el origen nacional de las personas detenidas con carácter trimestral.

En el apartado de comparecencias, UPN ha solicitado que la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, dé explicaciones sobre "la incapacidad del Gobierno de Navarra para reducir las listas de espera de primera consulta e intervenciones quirúrgicas"; mientras que Vox quiere que la delegada del Gobierno en Navarra exponga "las soluciones para resolver el gravísimo problema que están sufriendo los navarros en relación con los exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico".

También se planteará realizar sesiones de trabajo con una representación de Salam Gaza Nafarroa para que presente el trabajo que está realizando la organización y analice la situación que se vive en Palestina o con la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad en Navarra (COMFIN) para que exponga "las políticas de represión llevadas a cabo en el Patronato de Protección a la Mujer en Navarra".

El orden del día incluye, asimismo, preguntas parlamentarias sobre las previsiones del Gobierno de Navarra para "impulsar de manera efectiva" la implantación del mapa local previsto en la Ley Foral de Reforma de la Administración Local; sobre los efectos observados desde la declaración de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado, sobre "la agenda de publificación residencial" y sobre "el cumplimiento de los compromisos normativos del departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo".