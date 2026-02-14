UPN exige que el Gobierno de Navarra publique el origen nacional de las personas detenidas con carácter trimestral

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Navarro ha registrado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra para exigir al Gobierno foral que publique el origen nacional de las personas detenidas con carácter trimestral. La intención de esta iniciativa, explican desde la formación, es "contribuir, junto al análisis de otros datos, a la caracterización de perfiles de delincuentes, a la prevención de conductas delictivas y la reducción de la criminalidad, evitando, en todo caso, la estigmatización por origen".

En un comunicado, UPN afirma que "ha buscado el encaje jurídico para que la nueva normativa tenga las máximas garantías jurídicas a través de una modificación del artículo 19 de la Ley Foral 12/2023 de lucha contra el racismo y la xenofobia". En la exposición de motivos de motivos de su iniciativa, defiende que "hacer público el país de origen de las personas que delinquen, con la finalidad de contribuir a la prevención de conductas delictivas y la reducción de la criminalidad, supone un ejercicio de transparencia en una sociedad adulta y madura como la navarra".

UPN considera que la publicación de esos datos "no debería estigmatizar si se hace con una debida contextualización". En cambio, afirma que "aportar información oficial y rigurosa puede servir para evitar y desactivar discursos sesgados o manipulados y/o bulos en torno a las personas migrantes basados en un estereotipo y no en un dato público y real. Además, una información, puesta en contexto y acompañada de medidas de otro tipo, no tiene por qué estigmatizar a nadie".

La formación destaca que presenta esta iniciativa "en un momento en que la delincuencia se ha situado entre las cuatro principales preocupaciones de los navarros según la 'Encuesta sobre la confianza ciudadana en las instituciones y su percepción en la prestación de servicios públicos en Navarra', conocida en diciembre de 2025". Además, desde UPN han recordado que "desde finales de 2025 la Comunidad Autónoma Vasca ya hace públicos estos datos, mientras que Cataluña ha anunciado que lo hará a partir de este año 2026".

Por todo ello, UPN ha destacado que "los ciudadanos navarros también tenemos derecho a conocer esa información. Es una cuestión de transparencia en una sociedad democrática, abierta, plural y madura". "Creemos que el origen de las personas que delinquen es un dato a tener en cuenta al hablar de criminalidad que debe ser conocido, que no se tiene por qué ocultar. Es, eso sí, un dato más, no el único, ni por supuesto algo que se deba sacar de contexto o utilizar para señalar a ninguna persona ni a ningún colectivo", concluyen los regionalistas.