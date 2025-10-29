El SNE impulsa Agroempleo, un foro para quienes buscan trabajo con empresas del sector agroalimentario

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL), en colaboración con la Cámara de Comercio de Navarra, ha organizado Agroempleo 2025, un encuentro cuyo objetivo es servir de punto de conexión entre empresas del sector agroalimentario y profesionales en búsqueda de empleo.

El evento tendrá lugar a lo largo de la mañana del jueves 6 de noviembre en la Casa de Cultura de Lodosa. Hasta la fecha han confirmado su participación empresas del sector como Ayecue, Ecovinal, Florette Ibérica, Grupo Empleo, Gumiel y Mendía, José Salcedo Soria - 'El Navarrico', MVA Spain, Otazu, Productos Naturales de la Vega, TIMAC Agro, Manufacturing Spain SLU, Ultracongelados Virto o Viuda de Cayo HJ Heinz.

Durante el encuentro, los asistentes podrán acceder a los stands instalados por las empresas del sector agroalimentario con vacantes de empleo y también podrán acceder a entrevistarse con ellas.

Según han indicado desde el Gobierno foral en una nota, "el sector agroalimentario representa el 7,5% del Valor Agregado Bruto (VAB) de Navarra y genera alrededor de 28.700 empleos, constituyendo el 9,2% del total de los puestos de trabajo regionales".

Esta jornada se enmarca bajo el Plan de Políticas Activas de Navarra 2025-2028 que a través de su Centro de Orientación, Emprendimiento y Acompañamiento e Innovación para el Empleo tiene entre sus objetivos estratégicos lograr alianzas del sector público con las empresas en la organización de eventos que promuevan el encuentro entre las personas que demandan empleo y quienes pueden proveerlo, "especialmente en zonas donde más dificultades existen para la atracción y retención del talento".

PROGRAMA DE LA JORNADA

A lo largo de la jornada, además de visitar los stands de las empresas, el encuentro Agroempleo 2025 celebrará talleres especializados y contará también con un reto para la participación.

La jornada dará comienzo con la inauguración por parte de la directora gerente del SNE-NL, Miriam Martón, y posteriormente, Fernando San Miguel, responsable de estudios de la Cámara de Comercio de Navarra, ofrecerá una ponencia sobre el sector agroalimentario en cifras, su peso específico, el empleo que actualmente genera en la Comunidad foral y otras cifras.

La cita contará con un reto para los participantes en el que, a través de un taller creativo con piezas de Lego, podrán "reconocer los miedos que aparecen en la búsqueda de empleo y descubrir cómo transformarlos en fortalezas y recursos que dan confianza para avanzar".

La sesión será impartida por David Cia, de Kodeo, desarrollador de soluciones digitales y facilitador y Alberto Mas, de MasLab360, ambos facilitadores de Lego Serious Play.

El programa se completará con la intervención de Elsa Gil, consultora de ARETÉ ACTIVA, y Susana Grocin, directora gerente de la Asociación de Empresas de la Zona Media de Navarra - AEZMNA, que presentarán proyectos innovadores de empleo de la zona.

Para finalizar, se celebrará una mesa redonda en la que se expondrán las oportunidades formativas del sector y una breve exposición de los centros de referencia.

En este caso, intervendrán Amaia Ortega, técnica en el área de formación del Centro Navarro de Tecnificación y Calidad Alimentaria; Sonia Miranda, del Instituto EGA de San Adrián; Lola Urrutia del Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare, y Carmen Barba, profesora titular de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y subdirectora del Grado en Innovación en Procesos y Productos Agroalimentarios.