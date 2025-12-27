La Sociedad de Ciencias Gorosti destaca la "responsabilidad crucial" de Navarra para la conservación del visón europeo

Ejemplar de visón europeo. - SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES GOROSTI

PAMPLONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti ha advertido de que el visón europeo (Mustela lutreola) se encuentra en una situación de "extrema vulnerabilidad" y ha destacado que España, y especialmente Navarra por tener "el mayor porcentaje de la población del suroeste continental", tiene "una responsabilidad crucial para su supervivencia a nivel mundial".

Así lo indica en un estudio, titulado 'El visón europeo, rastros e indicios', en el que explica que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica este animal como 'En Peligro Crítico', "la categoría más alta de amenaza antes de que la especie pueda extinguirse en su hábitat natural". Y es que, en los últimos años, la población global de visones europeos ha disminuido un 95%.

Gorosti destaca la "importancia ecológica" del visón europeo ya que "se le considera una especie clave en el ecosistema fluvial y un indicador fundamental de la calidad ambiental de los ríos". Así, señala que "la alarmante disminución de su población" sugiere que "la degradación de los ecosistemas fluviales es un problema profundo y sistémico", lo que "exige una atención urgente y un enfoque integral para cuidar la salud de nuestros ríos".

En España, el visón europeo se encuentra en varias regiones como Navarra, La Rioja, el País Vasco (incluyendo Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), Castilla y León (especialmente en el noreste de Burgos y el norte de Soria) y Aragón. Los mayores grupos de esta especie se localizan en la parte alta del río Ebro y en algunos de sus afluentes más importantes, como el Oca, Bayas, Zadorra, Tirón, Najerilla, Iregua, Leza, Cidacos, Alhama, Odrón-Linares, Ega, Arga y Aragón.

142 EJEMPLARES EN ESPAÑA

La población de visón europeo en la península ibérica se estimaba inicialmente en menos de 500 ejemplares. Sin embargo, los datos más recientes, obtenidos a través de un muestreo no invasivo a nivel nacional realizado en otoño de 2022 con trampas de pelo, revelan que la población total en España es de apenas 142 individuos, con un intervalo de confianza que varía entre 130 y 157.

Este censo, publicado en marzo de 2024, es una "importante llamada de atención sobre la urgente necesidad de intensificar las acciones de conservación", resaltan desde Gorosti. El análisis genético de las muestras de pelo permitió identificar al menos 87 especímenes (50 hembras y 37 machos) provenientes de La Rioja, Álava, Aragón, Navarra, Burgos y Soria.

Navarra ha sido "un lugar clave" para el visón europeo, y en 2004 se documentaron "las mayores densidades de la población occidental en los ríos Aragón, Arga y Ebro". De hecho, Gorosti destaca que "la población de Navarra representa una parte muy importante del total de la población ibérica, lo que resalta la importancia crucial de esta región para la conservación de la especie".

Sin embargo, entre 2005 y 2008, la población en un tramo del río Arga sufrió un "descenso drástico", pasando de 44 a solo 15 ejemplares, debido a una epidemia de moquillo canino (CDV). Aunque la población "pareció recuperarse lentamente", alcanzando los 20 visones en 2012, los datos indican que la epidemia "fue la causa de este grave declive". Ahora, la población de Navarra, al estar "inmunológicamente ingenua" frente al CDV, sigue "siendo especialmente vulnerable a futuros brotes".

"El colapso poblacional del visón europeo constituye uno de los casos más dramáticos de extinción de fauna en Europa", lamenta la Sociedad de Ciencias Gorosti, que lo atribuye, por un lado, a "factores históricos" como la "sobreexplotación peletera", la "destrucción masiva de hábitat fluvial", la contaminación de ecosistemas acuáticos y la "fragmentación de poblaciones".

De la misma manera, ha remarcado que la población española ha experimentado "una reducción catastrófica del 70-80% en la última década", que atribuye a la expansión del visón americano invasor, enfermedades virales (Parvovirus aleutiano) y la "degradación continuada del hábitat".

A ello suma dos factores internos que "agravan su situación: la baja variabilidad genética (la población ibérica solo posee uno de los cinco haplotipos europeos) y su estrategia reproductiva solitaria, que lo hace muy sensible a brotes de enfermedades, como la epidemia de moquillo canino que afectó a Navarra".

CONSERVACIÓN "INTEGRAL Y URGENTE"

Para revertir el declive del visón europeo, Gorosti destacad que la conservación "debe ser integral y urgente", lo que implica "la restauración de la integridad ecológica de los ecosistemas ribereños, priorizando la vegetación de ribera y evitando las canalizaciones". También, el "control y erradicación constante" del visón americano, "cuyo éxito ha sido crucial para la recuperación de la especie en áreas como La Rioja".

Igualmente, considera "imprescindible mantener e incrementar el plan B de la reproducción en cautividad para incrementar su liberación y recuperación". Y, además, aportar en este proyecto material genético de otras poblaciones europeas. También es preciso "la monitorización pormenorizada y exhaustiva" de la población de visón europeo tramo a tramo fluvial, ejemplar a ejemplar.

Gorosti ha llamado a hacer "una reflexión y tratar de contestar a la pregunta de por qué tras la inversión ingente de recursos en las últimas décadas y tras los numerosos éxitos de los sucesivos proyectos Life, el resultado es que la especie en lugar de recuperarse ha incrementado su situación crítica".

Finalmente, el informe hace una serie de sugerencias como "monitorizar la presencia, distribución y la evolución poblacional del visón europeo de manera continua para poder prevenir el riesgo de extinción de la especie"; difundir contenidos para "mejorar la información pública y el compromiso tanto de autoridades como de entidades de voluntariado en el conocimiento y protección de esta especie"; promover o colaborar en censos de la población actual; y convocar una reunión para la coordinación del seguimiento en Navarra para las especies asociadas a los medios fluviales.