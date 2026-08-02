SOS Racismo Navarra critica la "escalada de violencia" en Ceuta y los discursos "alarmistas" contra la migración

Varios migrantes en la playa en Ceuta. - Jesús Torres - Europa Press

PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

SOS Racismo Navarra ha censurado la "escalada de violencia que se está produciendo en Ceuta", tras la entrada de miles de personas desde Marruecos, y ha rechazado "el discurso racista y alarmista que vuelve a presentar la migración como una amenaza para la seguridad nacional y la identidad colectiva".

En un comunicado, ha asegurado que lo ocurrido en Ceuta no es una "crisis migratoria" sino "la expresión más descarnada de un régimen fronterizo construido sobre el racismo y el colonialismo, la externalización y militarización de las fronteras".

Ha recordado que "migrar es un derecho y un ejercicio profundamente político". "Es la expresión de la capacidad de las personas para desafiar las fronteras que el sistema colonial ha impuesto para mantener el orden mundial y establecer jerarquía entre quienes pueden circular libremente y quienes son mano de obra desregularizada y exportable", ha afirmado.

SOS Racismo ha afirmado que las fronteras europeas son hoy uno de los "principales escenarios" de la "necropolítica" que decide "quién puede vivir y quién puede morir". "Allí se suspenden derechos, se normaliza la violencia y se administra la vida de quienes han sido previamente deshumanizados por el racismo", ha lamentado.

Para este colectivo, Ceuta es "un laboratorio más donde la Europa Fortaleza perfecciona esa necropolítica". "Las muertes y desapariciones, los internamiento, las devoluciones, las expulsiones, el despliegue militar, las persecuciones y las agresiones contra personas migrantes" forman parte "del funcionamiento ordinario de un sistema que convierte la frontera en un espacio de excepción permanente", ha rechazado.

Por otro lado, ha censurado "el negocio multimillonario de la industria de las fronteras", cuya gestión, asegura, "ya no recae únicamente en los cuerpos policiales y los agentes fronterizos" sino que "se articula a través de una compleja red empresarial integrada por fabricantes de armamento, compañías aeroespaciales, desarrolladores de software, consultoras tecnológicas y empresas especializadas en inteligencia artificial". "De este modo, el control migratorio se ha convertido en un gran negocio, sostenido por la privatización, la adjudicación opaca de contratos públicos y un entramado de intereses económicos que se beneficia del endurecimiento de las políticas migratorias", ha advertido.

SOS Racismo ha acusado a Marruecos de utilizar la migración como "instrumento de presión política y diplomática frente a la Unión Europea". Igualmente, ha criticado a quienes aprovechan estos episodios "para reforzar su posición regional y consolidar su poder". Ha remarcado que "no puede comprenderse lo que sucede en Ceuta sin comprender este régimen de externalización, mediante el cual Europa financia, legítima y desplaza la violencia hacia terceros Estados para mantener lejos de sus fronteras visibles las consecuencias de sus políticas migratorias".

"Reducir lo ocurrido a un conflicto diplomático entre Marruecos y España supone ocultar de nuevo las causas profundas y estructurales de las que el Estado español es responsable directo y que sostienen un orden internacional que necesita fronteras militarizadas para preservar relaciones de dominación y privilegio", ha afirmado.

Finalmente, ha expresado su "dolor y solidaridad" con las familias y allegados de las personas fallecidas tratando de cruzar a nado a Ceuta. Y ha llamado a "organizar una estrategia de autodefensa antirracista colectiva que se construya desde nuestros colectivos, desde nuestras calles". "Debemos hacer frente a quienes pretenden gobernar desde el miedo, el odio y a quienes sostienen, ejecutan, financian y aplauden un régimen profundamente racista que convierte nuestras vidas en mercancía y en objetivo de la violencia de Estado", ha concluido.