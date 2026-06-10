Steilas, LAB, CCOO y ELA exigen a Educación que publique el "balance real" de la implantación de la FP Dual

Concentración en Pamplona de los sindicatos Steilas, LAB, ELA y CCOO convocada de forma paralela al Consejo Navarro de FP - EUROPA PRESS

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Steilas, LAB, CCOO y ELA han exigido al departamento de Educación del Gobierno de Navarra que "haga público el balance real de la implantación de la Formación Profesional dual durante este curso".

Miembros de estos sindicatos se han concentrado este miércoles frente al Palacio de Navarra, en Pamplona, tras una pancarta con el mensaje 'FP pública en la UCI', y coincidiendo con la celebración del Consejo Navarro de FP.

Según ha indicado Ithri Elbouyafrouri (Steilas), en declaraciones a los medios de comunicación junto a Hodei Tapia (LAB), "los últimos Consejos han servido solo" para que el departamento de Educación publique "los datos que les convienen a ellos para hacer ver que no hay ningún problema". "Y sin embargo, nosotros queremos hacer ver que realmente los datos que tienen que publicar son todos, para que todo el mundo podamos tenerlos y que se vean realmente las problemáticas que estamos constatando en la formación profesional pública en Navarra", ha indicado.

Ambos han dado lectura a un comunicado en el que los cuatro sindicatos consideran que "ha llegado el momento de que el departamento de Educación dé la cara y realice una evaluación pública, rigurosa y transparente de la implantación de la Formación Profesional dual en Navarra durante este curso 2025-2026".

"Durante los últimos cursos, el profesorado, los centros de formación profesional y los sindicatos hemos trasladado reiteradamente las dificultades que estaba generando la aplicación acelerada y sin criterios del nuevo modelo", han señalado.

En este sentido, han criticado "la falta de planificación, la insuficiencia de recursos humanos y económicos, la ausencia de un desarrollo normativo adecuado, las dificultades organizativas en los centros, la sobrecarga de trabajo asumida por el profesorado y las crecientes desigualdades que se estaban produciendo entre centros, familias profesionales y alumnado".

"Las únicas pequeñas medidas que se han ido llevando a cabo por parte del departamento para paliar estas circunstancias, en ningún caso para solucionarlas, han sido tras los tres días de huelga de comienzo de curso y después del resto de movilizaciones llevadas a cabo", han añadido.

Sin embargo, el Departamento de Educación "sigue defendiendo arrogantemente su política de gestión de la Formación Profesional dual sin ofrecer una fotografía completa de los resultados reales de dicha implantación".

"La transparencia es una condición imprescindible para evaluar cualquier política pública. Sin datos públicos y contrastables, resulta imposible conocer cómo el modelo está respondiendo realmente a las necesidades del alumnado, si está garantizando la igualdad de oportunidades o si se están generando nuevas situaciones de exclusión y desigualdad", han remarcado.

Por ello, los sindicatos exigen a Educación que "haga públicos, de manera desagregada por centros y ciclos formativos, los datos definitivos correspondientes al curso 2025 y que realice una valoración pública de los mismos".

"Tras un curso marcado por continuas modificaciones organizativas, instrucciones cambiantes, falta de recursos y numerosas incidencias trasladadas desde los centros, el departamento de Educación tiene la obligación de rendir cuentas ante la comunidad educativa y ante la ciudadanía", han manifestado.

En este sentido, han exigido que estos datos "sean publicados antes de la finalización del curso 2025-2026 y que sirvan de base para abrir un proceso real de evaluación y revisión del modelo implantado".

"La Formación Profesional pública de Navarra necesita planificación, recursos económicos y humanos suficientes, transparencia y la participación de la comunidad educativa. Lo que no puede permitirse es seguir avanzando mientras se ignoran los problemas que el profesorado viene denunciando desde hace años", han reivindicado.